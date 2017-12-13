Вашингтон, 13 декабря, 2017, 03:06 — ИА Регнум. Экономическая политика Китая нацелена на создание собственных норм и правил на международном уровне, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в своей речи в Атлантическом совете.

Флаг Китая

Констатируя экономические успехи Пекина, Тиллерсон заявил, что Вашингтон не собирается становиться на пути Китая, но китайская сторона не безупречно ведет себя на международном уровне.

После этого американский дипломат раскритиковал китайский проект «Один пояс — один путь», заявив, что с помощью этого инструмента Пекин пытается «найти свои собственные правила и нормы».

США же не согласны с этим, утверждая, что доступ к свободной торговле должен быть равноправным у всех субъектов в регионе.

Напомним, китайский проект «Один пояс — один путь» предполагает создание трех транспортных коридоров на территории Евразии между странами.

Первый коридор — северный: Китай — Центральная Азия — Россия — ЕС. Второй — центральный: Китай — Центральная и Западная Азия — Персидский залив и Средиземное море. Третий — южный: Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан.

Отметим, что «Один пояс — один путь» охватывает большую часть Евразии. На территории, занятой в этом проекте, находятся большие человеческие и природные ресурсы. США рассматривают его как сдерживающий фактор китайско-американского экономического противостояния.