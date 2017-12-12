Вашингтон, 13 декабря, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Отмена американских санкций произойдет лишь после того, как Москва прекратит «вторжение на Украину» и когда будет восстановлена украинская территориальная целостность, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей речи в Атлантическом совете.

DonkeyHotey Рекс Тиллерсон

Выступая в Вашингтоне перед членами совета, Тиллерсон упомянул антироссийские санкции и назвал условия, при которых они могут быть сняты:

«Этот режим не изменится, пока российское вторжение на Украину не завершится и украинская территориальная целостность не будет восстановлена».

Тиллерсон заявил, что «нельзя оставлять без внимания вторжения в другие страны и захват их территорий». По его словам, санкции были введены США и поддержаны их сателлитами «за это вторжение».

Американский дипломат заверил аудиторию, что Вашингтон на переговорах с Москвой старается добиться решения вопроса именно по Украине, где погибают люди. Говоря об этом, он поднял тему введения миротворцев ООН в Донбасс.

По словам главы Госдепа США, Вашингтон в качестве главной задачи рассматривает «прекращение насилия». С Россией нужно выстроить рабочие отношения, но это пока не получается сделать — несмотря на прилагаемые усилия.

«Мы продолжим вести этот диалог, однако, как мы уже сказали нашим российским коллегам, нам нужны какие-нибудь «хорошие новости». Необходимо, чтобы в этих отношениях произошло нечто хорошее, — заявил американец. — Но сейчас ничего подобного не наблюдается».

Напомним, 11 декабря Тиллерсон выступил с речью в Атлантическом совете. Он коснулся ряда аспектов международной политики США, в том числе Северной Кореи, Китая, Сирии, Ирака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря американский президент Дональд Трамп одобрил новый пакет антироссийских санкций - за «нарушения» Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя действия Вашингтона, заявил, что попытки запугивания Москвы смехотворны.

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