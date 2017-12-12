Саратов, 13 декабря, 2017, 02:09 — ИА Регнум. Летчики российского военно-транспортного самолета Ан-72 вернулись из Сирии в Саратовской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Mil.ru Родные встречают прибывших лётчиков

«Экипаж военно-транспортного самолета Ан-72 вернулся на аэродром постоянной дислокации в Саратовской области, — говорится в сообщении. — Военные летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики».

Отмечается, что экипаж торжественно приветствовал начальник Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ им. В.П.Чкалова генерал-майор Радик Бариев. Встречать летчиков приехали сослуживцы, родственники и члены семей военных.

«Все мы понимаем значимость присутствия наших Воздушно-комических сил в Сирийской Арабской Республике для стабилизации мира на Ближнем востоке«, — сказал Бариев. — И мы непосредственно внесли свой весомый вклад в решение данной задачи».

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Напомним, приказ начать вывод военного контингента из Сирии российский президент Владимир Путин отдал 11 декабря 2017 года. Это решение принято в связи с тем, что в Сирии Сирийской арабской армией при поддержке ВКС РФ ликвидированы основные дислокации террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Минобороны РФ вывело из Сирии ряд летных экипажей. Так, в Ивановскую область вернулись летчики А-50 — самолета дальнего радиолокационного обнаружения.