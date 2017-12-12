Вашингтон, 13 декабря, 2017, 01:49 — ИА Регнум. Переговоры между США и Северной Кореей необходимы, и Вашингтон готов начать их в любое время, сообщил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в своей речи в Атлантическом совете.

Флаг КНДР

Комментируя ситуацию с Северной Кореей, глава Госдепа США заявил, что Пхеньян своей политикой угрожает безопасности Соединенных Штатов. Угроза столь велика, что на нее нельзя закрывать глаза.

«Северная Корея представляла и представляет самую непосредственную угрозу нашей стране, мы покончим с эпохой стратегического терпения, приступим к эпохе стратегической ответственности», — заявил Тиллерсон.

По его словам, дипломаты должны использовать все возможности для смягчения ситуации. От Пхеньяна можно ожидать больших проблем, поскольку ясно, что эта страна тратит на свою ядерную программу серьезные ресурсы.

«Нам нужно, чтобы КНДР села за стол переговоров, — сказал Тиллерсон. — Мы готовы говорить с ними, когда бы они ни захотели».

Американский дипломат оговорил существенный нюанс: Северная Корея при этом должна на переговорах показать, что собирается «сделать иной выбор».

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Напомним, проблемы с Пхеньяном являются одним из примеров в череде обострений международной политики США с момента инаугурации президента Дональда Трампа. Вашингтон продолжает говорить о северокорейской угрозе, что Пхеньян в свою очередь трактует как угрозу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря постоянный представитель Северной Кореи при ООН, комментируя обсуждение его страны в Совете Безопасности ООН на предмет «соблюдения прав человека», заявил, что США проиграли КНДР в политическом и военном отношении.

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