Саратов, 13 декабря, 2017, 01:27 — ИА Регнум. В городской думе Саратова состоялось заседание постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам. Одним из рассматриваемых вопросов стала тема финансово-хозяйственной деятельности МУПП «Саратовгорэлектротранс» в рамках необходимости финансового оздоровления предприятия.

Сергей Ярешко Саратовский трамвай

Обращаясь к главе МУПП Сергею Курышеву депутат Юрий Ерофеев спросил, сколько средств необходимо предприятию, сообщает FreeNews-Volga. Прозвучал ответ, что нужно 500 млн рублей «как минимум».

«Пока бюджет не приняли, давайте изыскивать. Мы не можем остаться без горэлектротранса в 800-тысячном городе. Мы и так уже почти как село стали», — высказал опасения Ерофеев.

В то же время депутат Олег Комаров предложил главе МУПП обратить внимание на возобновляемые источники энергии.

«Использовать новые технологии — солнечные батареи на трамваях — рассматривали? Цены на электроэнергию увеличиваются, долги все время растут», — посоветовал Комаров.

Однако присутствующие депутаты отвергли инновационную идею, отметив, что в настоящее время энергия из традиционных источников значительно дешевле.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МУПП «Саратовгорэлектротранс» надеялся взыскать с минсоцразвития региона и минфина области за перевозку льготников 23,8 млн рублей за 2016 год через суд. После рассмотрения всех материалов суд пришел к выводу, что представленные истцом доказательства недостаточны для вывода о том, что разница между затратами и доходами возникла по вине ответчика, в удовлетворении исковых требований было отказано.

После прихода нового руководства МУПП «Саратовгрэлектротранс» выяснилось, что средства предприятия расходуются крайне неэффективно, в штате административного персонала немало «мертвых душ» и есть множество долгов, которые, возможно, накапливались преднамеренно, отмечал политолог Дмитрий Олейник.