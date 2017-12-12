Ирония истории: передовая Украина бывает лишь в одном с Россией государстве
Москва, 13 декабря, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Социально-экономическое благополучие Украины возможно лишь в составе единого государства с Россией. Об этом 13 декабря заявил заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.
«Для Украины, которая на самом деле очень разная по характеру, по ментальности, по истории, самой большой бедой всегда являлась идея независимости, идея национализма», — заявил Безпалько.
«Украина, находясь в составе Российской империи или Советского Союза, обладала ростом промышленности, ростом населения, ростом благостосяния. Как только она получает независимость — это революция, разруха, деиндустриализация», — подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что в 1991 году ВВП Украины был всего в четыре раза меньше ВВП Китая, в то время как население страны было в 25 раз меньше китайского.
Советский ВПК в значительной степени концентрировался на Украине, и хотя ныне многими принято ВПК ругать, именно он обеспечил Украине первенство во многих технических разработках, продолжил Безпалько.
«Первый компакт-диск был придуман в Киеве в 1975 году. Он был придуман для военных целей, поэтому в коммерческую сферу он не пошёл. Украина действительно была очень мощно развита», — констатировал он.
На этом фоне тем более впечатляющими выглядят статистические данные о потере Украиной населения чуть ли в два раза — и это не говоря ещё про «въезжающих в Россию в год от 2 до 7 млн граждан Украины в поисках работы, коих тоже можно считать в качестве экономических беженцев», продолжил эксперт.
«Украина являлась аутсайдером с самого начала (1991 года). За первые 9 лет своей независимости она потеряла почти 60% ВВП. За всё время — 35%. Только несколько стран в мире теряли ВВП с такой скоростью. Всё это — благодаря рекету, деиндустриализации, коррупции, неэффективной политике, малой сырьевой экономике… Рухнули цены на сырьё в 2012 году — и экономика поползла вниз, задолго до войны на Донбассе и Крымского сценария», — отметил Безпалько.
«Пока на Украине будут гетманы, пока собственные дети будут распинать хуже, чем любые поляки — там ничего хорошего не будет. Если эта идея независимости и национализма будет господствовать в умах, тогда и будет разруха. Это не политика и не экономика — это всё её (идеи) следствия», — заключил он.