Москва, 13 декабря, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Социально-экономическое благополучие Украины возможно лишь в составе единого государства с Россией. Об этом 13 декабря заявил заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Для Украины, которая на самом деле очень разная по характеру, по ментальности, по истории, самой большой бедой всегда являлась идея независимости, идея национализма», — заявил Безпалько.

«Украина, находясь в составе Российской империи или Советского Союза, обладала ростом промышленности, ростом населения, ростом благостосяния. Как только она получает независимость — это революция, разруха, деиндустриализация», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в 1991 году ВВП Украины был всего в четыре раза меньше ВВП Китая, в то время как население страны было в 25 раз меньше китайского.

Советский ВПК в значительной степени концентрировался на Украине, и хотя ныне многими принято ВПК ругать, именно он обеспечил Украине первенство во многих технических разработках, продолжил Безпалько.

«Первый компакт-диск был придуман в Киеве в 1975 году. Он был придуман для военных целей, поэтому в коммерческую сферу он не пошёл. Украина действительно была очень мощно развита», — констатировал он.

На этом фоне тем более впечатляющими выглядят статистические данные о потере Украиной населения чуть ли в два раза — и это не говоря ещё про «въезжающих в Россию в год от 2 до 7 млн граждан Украины в поисках работы, коих тоже можно считать в качестве экономических беженцев», продолжил эксперт.

«Украина являлась аутсайдером с самого начала (1991 года). За первые 9 лет своей независимости она потеряла почти 60% ВВП. За всё время — 35%. Только несколько стран в мире теряли ВВП с такой скоростью. Всё это — благодаря рекету, деиндустриализации, коррупции, неэффективной политике, малой сырьевой экономике… Рухнули цены на сырьё в 2012 году — и экономика поползла вниз, задолго до войны на Донбассе и Крымского сценария», — отметил Безпалько.

«Пока на Украине будут гетманы, пока собственные дети будут распинать хуже, чем любые поляки — там ничего хорошего не будет. Если эта идея независимости и национализма будет господствовать в умах, тогда и будет разруха. Это не политика и не экономика — это всё её (идеи) следствия», — заключил он.