Саратов, 13 декабря, 2017, 00:58 — ИА Регнум. ПАО «Т Плюс» рассматривает возможность вывода из эксплуатации Саратовской ГРЭС, которая является первой электростанцией в городе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель правления компании Денис Паслер, сообщает ИА REGNUM.

Saratov.gov.ru На Саратовской ГРЭС

По его словам, все нагрузки способна принять на себя ТЭЦ-5, но необходимо выполнить план по перекладке теплосетей в полном объеме.

«ТЭЦ-5 способна по нагрузкам в полном объеме закрывать потребность города, даже с огромным запасом и резервом. Мы движемся в этом направлении, но пока не будет реализован весь план мероприятий по перекладке сетей, мы этот объект никуда не денем. Надежность теплоснабжения — главная задача для компании, поэтому чтобы обеспечить надежность будут предприняты все необходимые для этого меры», — заверил Паслер.

Также глава компании отметил, что в течение 2017 года объем перекладки тепловых сетей в Саратовском филиале по сравнению с 2016 годом вырос практически в 2,5 раза. Было переложено более 30 км теплотрасс. В планах 2018 года темпы обновления тепловых сетей будут сохранены.

В то же время руководитель Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Ирина Данилова констатировала, что дебиторская задолженность за поставленные тепловые ресурсы в трех городах присутствия компании выросла с 4,8 млрд рублей в 2016 году до 5,1 млрд рублей в 2017 году на ту же дату.

«Компания проводит комплекс мер, предусмотренных законодательством, по взысканию долгов», — заключила она.

Напомним, Саратовская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1930 году в рамках плана ГОЭЛРО. Мощность станции составляет 41 МВт, тепловая мощность 500 Гкал/ч. ГРЭС обеспечивает покрытие тепловых нагрузок горячей воды потребителям жилого сектора центральной части Саратова, а также ряду предприятий города.

На Саратовской ГРЭС установлено 9 энергетических котлов общей паровой производительностью 620 т/ч и 5 турбогенераторов мощностью 54 МВт.

Станция являлась первой не только в Саратове, но и одним из первых энергообъектов в СССР. В 1942 году ГРЭС первой перешла на использование природного газа.