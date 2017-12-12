Москва, 13 декабря, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Незаконный характер смены власти на Украине 2014 года продолжает себя проявлять во всех аспектах законотворческой деятельности новых властей — исключением не стали даже меры по борьбе с коррупцией. Об этом 13 декабря заявил заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

«Все проблемы Украины начались ровно тогда, когда часть политической элиты выбросили в урну конституцию Украины и решили играть по правилам, которых никто не знал. То, что произошло — это игра без правил», — заявил Килинкаров.

По его словам, при всей иронии ситуации, именно попытки создать в настоящее время в Киеве антикоррупционный суд являются нагляднейшим образцом полного игнорирования правовых процедур на высшем государственном уровне Украины.

«Все говорят, что не хватает механизма борьбы с коррупцией, надо ещё создать антикоррупционный суд, полномочия президенту дать расширенные… Я не возражаю, только есть проблема одна: конституция Украины, 125 статья, последний абзац. Он напрямую запрещает в Украине создание специализированных судов», — отметил Килинкаров.

«Тем не менее, все носятся с этой идеей по всей Украине, навязывают её. Если вы считаете, что это хорошо — есть процедура! Внесите изменения в конституцию, отмените эту статью, а дальше можете реализовывать. Но они так не хотят», — подчеркнул он.

Нежелание и неспособность нынешнего Киева решать государственные проблемы хотя бы в рамках формальных процедур является симптомом полной недееспособсности украинского государства, отметил экс-депутат.

«Все проблемы возникают ровно тогда, когда сложную проблему хотят решить очень простым путём. Если это целесообразно и мне так хочется, то я могу это сделать и наплевать мне на эту конституцию! Так общество жить не может, и страна развиваться не может. И на фундаменте государственного переворота, незаконного захвата власти невозможно построить правовое демократическое государство. Если вы хотите какую-то идею, её можно реализовать только законным способом. По-другому — вы нарушаете правила игры и ущемляете права других людей», — заключил Килинкаров.