Москва, 13 декабря, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Два человека выведены из здания, которое загорелось в Москве на ВДНХ. Возгорание ликвидировано, 13 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Mil.ru Пожарная машина

«В 00 часов 03 минуты пожар по адресу: проспект Мира, дом 119 — ликвидирован, — говорится в сообщении. — На пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119 из здания вывели двух человек. Сведений о пострадавших не поступало».

Уточняется, что на ВДНХ произошло возгорание строительных лесов на площади около 100 м2.

Напомним, пожар на ВДНХ начался в ночь на 13 декабря: сообщение поступило в службу спасения в 23:07 мск. В 23:49 мск пожар удалось локализовать.

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