Москва, 13 декабря, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Конфликт президента Украины Петра Порошенко с Михаилом Саакашвили является прямым продолжением борьбы украинских силовиков с подконтрольного американцам Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом 13 декабря заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Американцы приняли решение потихоньку отходить и передавать реальную власть Петру Порошенко. Но чтобы он был под контролем, они решили создать американское НКВД. Внутри украинской государственной системы», — заявил Марков.

По его словам, это «американское НКВД», которое Вашингтон решил создать перед тем, как перестанет заниматься ручным управлением в Киеве, заключается в создании «репрессивной машины внутри, которая должна включать в себя Национальное антикоррупционное бюро Украины и Антикоррупционный суд», которые позволят при необходимости осуществить вмешательство во внутренние дела Украины.

«Сейчас проблема в том, что Порошенко не соглашается иметь рядом с собой это американское НКВД, что отражается в виде конфликта с Саакашвили. Американцы начали тормозить процесс, они начали критиковать Порошенко, потому что им не нравится, что он хочет взять всю полноту власти. Именно поэтому американцы заняли такую жёсткую позицию», — подчеркнул Марков.

Напомним, 8 декабря в Киеве сотрудники ГПУ и СБУ задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Генпрокуратура завела в отношении него сразу четыре уголовных дела, в частности инкриминируя ему статью по «содействию участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности», которая предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Тем не менее, 11 декабря вечером суд не удовлетворил ходатайство прокурора о домашнем аресте, и Саакашвили отпустили.

На этом фоне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прямо обвинил главу НАБУ в потворстве незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

Конфликт подконтрольного Вашингтону НАБУ и украинскими силовиками явно обозначился 31 октября, когда бюро провело обыски по месту проживания вероятных фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии Украины — тогда были задержаны сын Арсена Авакова АлександрАваков, бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победительницы тендера Владимир Литвин. В середине ноября НАБУ также возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

В ответ на этом сам Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в потворстве незаконной деятельности ФБР США на территории Украины, а затем СБУ задержало детектива антикоррупционного бюро (НАБУ), предлагавшего взятку за выдачу документов группе нелегальных мигрантов.