Ижевск, 13 декабря, 2017, 00:22 — ИА Регнум. В День Конституции руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов передал юной пианистке из Завьялово Полине Кривей электронное пианино. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Www.udmurt.ru Подарок от президента России

Летом девушка написала письмо президенту России Владимиру Путину. Рассказала о себе, о своих успехах в музыке и попросила содействия в приобретении инструмента. Получив подтверждение об успехах начинающей исполнительницы, о ее достижениях в творчестве, в числе которых диплом первой степени VII Международного конкурса-фестиваля «Музыкальная мозаика», учебе и общественной жизни, в администрации главы государства приняли решение помочь Полине.

«Президент России попросил нас передать тебе этот желанный подарок. Думаю, пианино поможет тебе в совершенствовании навыков и участии в новых творческих конкурсах. Подарок символичный — ведь мы живем на родине великого композитора Петра Чайковского. Каждый, кто бывает в его Музее-усадьбе, не остается безучастным к музыкальному искусству, начинает интересоваться историей семьи Чайковских и музыкой вообще. Теперь на тебе большая ответственность. Ты наверняка постараешься показать свое мастерство в конкурсах всероссийского и международного уровня и прославить нашу республику. Нам будет очень приятно узнавать о твоих победах», — отметил, передавая ценный подарок, Смирнов.