Ижевск, 13 декабря, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Глава Ижевска Юрий Тюрин обратился к автовладельцам с просьбой не оставлять автомобили вдоль дорог в ночное время, так как это препятствует работе дорожной техники, мешает качественной уборке снега. В январе-феврале 2017 года было составлено 15 административных протоколов в отношении автомобилистов, оставляющих свои транспортные средства на обочинах дорог на длительное время, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

Автомобиль

В администрации напомнили, что штраф за указанные нарушения составит для физических лиц 500−1500 рублей, для должностных лиц — 4−6 тыс. рублей и для организаций — 14−24 тыс. рублей.

При этом автомобили также запрещается оставлять в шлюзовых и межквартальных проездах. Административное наказание за указанные нарушения регламентируются республиканским законом от 13 октября 2011 года.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что недоволен тем, как в Ижевске чистят дороги, упомянув главу города Юрия Тюрина.

«В субботу мы провели совещание — теперь контроль будет в ежедневном формате, Юрий Тюрин будет докладывать лично мне и председателю правительства. Центральные улицы — это понятно, меня сейчас больше интересует ситуация на межквартальных улицах, уборка снега на тротуарах. Поэтому мы подключаем сейчас к мониторингу процесса уборки снега организацию «Дорожный контроль», прошу и самих жителей направлять информацию», — заключил Бречалов.