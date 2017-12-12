Самара, 12 декабря, 2017, 23:47 — ИА Регнум. На пост главы Самары появился еще один претендент. Им стал руководитель отдела развития бизнеса в регионах международной консалтинговой компании Вадим Киреев, сообщает ИА REGNUM.

Флаг Самары

Напомним, согласно новой схеме, утвержденной в 2015 году, кандидатуры на пост главы города утверждает комиссия, в состав которой входят 20 человек. Затем голосованием депутаты Гордумы утверждают одного из кандидатов.

В числе претендентов на должность градоначальника депутат Губернской думы, общественник, ветеран МВД, представители бизнес-сообщества, шоумен и безработный.

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Имя нового главы города станет известно 22 декабря.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональное отделение партии «Яблоко» обратилось в ЦИК Самарской области с просьбой рассмотреть инициативу о проведении референдума по вопросу возврата прямых выборов главы муниципалитета. Предложение направили в региональный парламент, который будет его рассматривать в течение 20 дней. В случае положительной оценки партии необходимо получить подписи 50 тыс. граждан в поддержку референдума.