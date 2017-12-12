Киев, 12 декабря, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Лидер украинской парии «Движение новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины, но не претендует на должность президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я однозначно готов взять ответственность за нормальное правительство Украины», — сказал Саакашвили 12 декабря в эфире телеканала ZIK.

При этом грузинский политик добавил, что «никогда и ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты Украины, так как этот пост, по его мнению, должен занимать коренной житель страны.

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Как передавало ИА REGNUM, в отношении Михаила Саакашвили на Украине возбуждено четыре уголовных дела, в том числе по статье о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. В соответствии с предъявленными обвинениями ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

5 декабря Саакашвили был задержан в Киеве после обыска в его квартире, проведённого сотрудниками ГПУ и СБУ, однако сторонники политика смогли отбить его у силовиков. 8 декабря Саакашвили был задержан вновь, но позднее Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании для него меры пресечения в виде домашнего ареста.

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