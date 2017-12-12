Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Предстваитель Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда обвинил страны мира в подрыве «репутации и авторитета» МУС в связи с невозможностью арестовать президента Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде в Дарфуре, передает Associated Press.

Al Jazeera English Омар аль-Башир (в центре)

Бенсуда обратился к Совету безопасности ООН с просьбой повлиять на ситуацию, повторяющуюся из года в год.

Так, в этом году президент аль-Башир, объявленный в розыск МУС еще в 2009 году, посетил Уганду, Чад и Иорданию, и нигде не был задержан.

20 ноября президент Судана Омар аль-Башир провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, и тоже не был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад МУС уже обвинял СБ ООН в бездействии по вопросу применения мер в отношении стран, отказывающихся арестовывать президента Судана Омара аль-Башира.

По данным МУС, с марта 2009 года по декабрь 2016 года президент аль-Башир пересек международные границы 131 раз, и не был задержан ни одной страной мира.

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