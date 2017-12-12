Красногорск, 12 декабря, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Во второй половине декабря 2017 года на полигоне ТКО «Алексинский карьер» в Московской области начнутся работы по обустройству системы дегазации, заявили корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе Мособлдумы. Планируется, что они станут первым шагом реконструкции полигона.

ИА REGNUM Установка по бурению скважин для удаления свалочного газа. Полигон «Кучино»

На текущий момент в области закрыты 24 мусорных полигона. Четыре полигона закрыли в 2017 году, среди которых, например, полигон «Кучино» в Балашихе. Сейчас в Московской области осталось 15 работающих полигонов, включая «Алексинский карьер», к работам на котором должны приступить в ближайшее время.

«Мы все понимаем, что закрыть полигон — это не решить проблему с мусором. В Московской области сосредоточено 20% бытовых отходов Российской Федерации. Мусор продолжать поступать на полигоны и с ним нужно что-то делать. Поэтому так важно развивать современную инфраструктуру», — заявила председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова.

Добавим, полигон «Алексинский карьер» станет одним из первых полигонов, рядом с которым появится мусоросортировочный комплекс.

«Год назад министерство экологии и природопользования региона получило полномочия по надзорной деятельности за полигонами. В течение года нами было проведено порядка восьми проверок в апреле, марте, июне, октябре и ноябре месяце. Мы контролируем всё, что происходит на полигоне сегодня. Основная проблема — запах — может быть устранена только с помощью системы дегазации», — подчеркнула советник министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова.

Отметим, дегазацию полигона «Алексинский карьер» проведёт компания «Экоком», которая уже начала подобные работы на полигоне «Кучино» и закончила их на полигоне ТБО «Тимохово». По словам генерального директора ООО «Экоком» Оливера Кайзера, согласно проекту для полигона «Алексинский карьер» предлагается подготовить 20 скважин, через которые под высоким давлением газ от отходов будет выводиться на факел мощностью в 5 МВт. Считается, что после этого проблема с неприятным запахом, беспокоящая жителей Клина, будет решена.

Модернизация полигона ТКО «Алексинский карьер» также включает в себя строительство новой объездной дороги для подъезда машин с мусором к полигону. По словам представителя ГКУ «Дирекция дорожного строительства» Московской области Евгения Молчанова, её протяженность составит 10,5 км, движение будет проходить в объезд всех населенных пунктов.

«Мы приняли решение взять под особый контроль процесс пересыпки грунтами тела полигона, а также соответствие работ проектной документации», — заключила Алла Полякова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые специалисты считают, что мусоросжигательные заводы, строительство которых запланировано в Подмосковье в 2018 году, нанесут огромный ущерб здоровью жителей региона.

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