Москва, 12 декабря, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Антироссийская направленность военного бюджета США является своеобразным признанием России как геополитического соперника. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2018 год в размере 692 млрд долларов, в 2017 году он был 619 млрд долларов.

«Выделение средств на разработку ракеты средней дальности «в ответ на нарушения (якобы) Россией РСМД», 4,6 млрд долларов «на сдерживание России в Европе» (а это больше первоначально предлагавшейся администрацией Дональда Трампа суммы), 350 млн долларов военной помощи Украине, нашему ближайшему соседу, которого американцы за три года уже изрядно поистрепали, — по сути это признание нашей военной силы и международного авторитета», — заявил Бондарев.

Антироссийская направленность американского бюджета не нова, напомнил сенатор, с 2015 года борьба с воображаемой российской агрессией в Европе является у США расходной статьей. Более того, говорит он, «объем заложенных на эти цели средств вырос по сравнению с прошлым годом, когда на аналогичные «нужды» в американском бюджете предусматривалось порядка 3,4 млрд долларов».

Штаты же теряют свое геополитическое влияние, заявил Бондарев.

«Даже их некогда ближайшие союзники от них разбегаются и стремятся выстраивать диалог с нами. Турция готова выйти из НАТО, лишь бы не пострадали её отношения с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель, еще недавно вторившая Америке по любому поводу, вчера открыто заявила, что Россия является «формирующей международный порядок силой», и признала нашу победу над террористами в Сирии», — отметил он.

Глава комитета подчеркнул, что военный бюджет России не содержит «зеркальных» статей.

«Мы укрепляем свою обороноспособность не конъюнктурно, а планомерно и постоянно. Ни интенсификация совместных учений США с европейскими сателлитами, ни развитие военной инфраструктуры НАТО не представляет для нас опасности с нашей прочной системой национальной обороны. Даже гипотетическое размещение в Европе американского оружия средней дальности не создаст угрозы для России, обладающей мощнейшей системой противовоздушной обороны», — заключил он.