Домодедово, Московская область, 12 декабря, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена в Кремле, срубят 15 декабря в подмосковном Домодедово. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Московской области.

Dave Hosford Ель

«На территории Подольского лесничества в городском округе Домодедово будет срублена главная новогодняя ель для Соборной площади Кремля. Возраст дерева составляет 90 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров», — сообщили в пресс-службе.

Выбором кремлевской елки занималась специальная федеральная комиссия, сформированная по поручению президента России Владимира Путина.

Отмечается, что критериями при выборе новогодней ели служат не только её размеры, но и визуальная привлекательность: дерево должно иметь правильную, пирамидальную форму кроны, без усохших и сломанных ветвей, а также равномерную, насыщенную окраску хвои. Кроме этого, к дереву должен быть обеспечен удобный подъезд.

Как сообщается, в Москву главную новогоднюю ель отправят автопоездом в воскресенье, 17 декабря.

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