«РБ Лейпциг» не смог реализовать свои шансы и потерял очки с «Волфсбургом»
Берлин, 12 декабря, 2017, 22:23 — ИА Регнум. 12 декабря на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Матч завершился со счетом 1:1.
На 15-й минуте правый голландский защитник Паул Верхаг реализовал пенальти — 1:0. В начале второго тайма немецкий левый крайний защитник Марсел Халштенберг сравнял счет, замкнув поперечную передачу Юссуфа Поульсена — 1:1.
Статистика матча («Вольфсбург"/"РБ Лейпциг»)
Удары 9/11
Удары в створ 4/5
Владение 43%/57%
Фолы 7/12
Набрав 28 очков «РБ Лейпциг» укрепился на 2-м месте. «Вольфсбург» поднялся на 11-ю позицию с 19-ю баллами.
Составы на матч:
«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Верхаг, Удуохай, Малли, Брукс, Дидави, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Гомес.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Конате, Клостерманн, Халштенберг, Кейта, Ильзанкер, Брума, Кампль, Поульсен, Вернер.
Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.
Предупреждения: Гилавоги — 30, Упамекано — 58, Ильзанкер — 60, Дидави — 65, Халштенберг — 90+1.
Удаления: Упамекано — 90+2.
Голы: Верхаг (пен) 15 — 1:0, Халштенберг 52 — 1:1.