Берлин, 12 декабря, 2017, 22:23 — ИА Регнум. 12 декабря на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 15-й минуте правый голландский защитник Паул Верхаг реализовал пенальти — 1:0. В начале второго тайма немецкий левый крайний защитник Марсел Халштенберг сравнял счет, замкнув поперечную передачу Юссуфа Поульсена — 1:1.

Статистика матча («Вольфсбург"/"РБ Лейпциг»)

Удары 9/11

Удары в створ 4/5

Владение 43%/57%

Фолы 7/12

Набрав 28 очков «РБ Лейпциг» укрепился на 2-м месте. «Вольфсбург» поднялся на 11-ю позицию с 19-ю баллами.

Составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Верхаг, Удуохай, Малли, Брукс, Дидави, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Гомес.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Конате, Клостерманн, Халштенберг, Кейта, Ильзанкер, Брума, Кампль, Поульсен, Вернер.

Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.

Предупреждения: Гилавоги — 30, Упамекано — 58, Ильзанкер — 60, Дидави — 65, Халштенберг — 90+1.

Удаления: Упамекано — 90+2.

Голы: Верхаг (пен) 15 — 1:0, Халштенберг 52 — 1:1.