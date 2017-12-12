Спасатели эвакуировали жертв потопа в Италии вертолетами
Рим, 12 декабря, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Спасателям и пожарным Италии пришлось использовать вертолеты и резиновые лодки для эвакуации жителей затопленного региона Эмилия-Романья в центральной части страны, передает Associated Press.
Река Энца вышла из берегов и затопила десятки населенных пунктов в провинции Эмилия-Романья. Также разлилась река Парма — оказался затоплен город Колоно.
В настоящий момент известно об эвакуации не менее тысячи жителей Эмилия-Романья, считающейся «самой южной провинцией севера Италии».
То, что Эмилия-Романья — это все-таки север, доказала погода последних дней: сильный снегопад с дождем вызвал потопы, прекращение движения на ряде автодорог и сложности железнодорожного сообщения.
По сообщениям метеорологов, сложные погодные условия в провинции могут продлиться еще в течение нескольких дней.
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