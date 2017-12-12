Брюссель, 12 декабря, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердил информацию о том, что на предстоящем саммите глав государств Евросоюза будет принято решение о продлении санкций против Российской Федерации. Такие данные следуют из письма Туска главам государств и правительств ЕС с изложением повестки дня саммита.

European People's Party Дональд Туск

14 декабря в Брюсселе пройдёт очередной саммит глав государств Европейского союза. Ранее евросоюзные СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон расскажут о прогрессе в выполнении Минских соглашений (точнее его отсутствии) и предложат продлить санкции против России ещё на полгода.

«За обедом канцлер Меркель и президент Макрон также проинформируют лидеров о выполнении Минских соглашений с прицелом на продление санкций в отношении РФ», — написал Туск.

Известно, что на саммите будет принято предварительное решение о продлении санкций. Формальное решение будет принято чуть позже — скорее всего, в конце декабря.

Напомним, что санкции Евросоюза против России действуют полгода, однако начиная с 2014 года они постоянно продлеваются.