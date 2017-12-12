Москва, 12 декабря, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Количество преступлений в Москве в 2017 году снизилось на 20−30%. Об этом заявили участники общегородского совещания при участии мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова («Единая Россия»), представителей правоохранительных органов и общественности. Главные задачи, которые поставили перед столичными органами правопорядка на 2018 год — это обеспечение безопасности выборов и Чемпионата мира по футболу в России, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «А ты меня за руку ловил, волчина позорный?»

«Очень важно, что более чем на 30% снизилась преступность в общественных местах: во дворах, на улицах, площадях, транспортно-пересадочных узлах. Город выходит из экономического кризиса, повышается уровень доходов населения. Своё влияние оказало и создание качественно иной городской среды. Мы навели порядок в мелкорозничной торговле, автомоторных перевозках, большую роль сыграли масштабные работы по благоустройству. Город стал более освещённым и, следовательно, более безопасным», — заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, свою роль в снижении уровня преступности в столице сыграла взвешенная политика в вопросах, связанных с трудовой миграцией.

«Около 400 тыс. мигрантов приобрели патенты на осуществление трудовой деятельности в Москве с начала 2017 года. Они заплатили налоги, встали на учёт, легализовались. В то же время в 2017 году из Москвы были выдворены более 40 тыс. человек. И этот фактор прямо говорит о том, что мы не будем мириться с нелегальной миграцией. А те, кто не регистрируются своевременно и работают нелегально, в течение нескольких лет не смогут вернуться обратно в Россию», — отметил Сергей Собянин.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, в свою очередь, сообщил, что с начала 2017 года количество совершённых в городе преступлений экстремистской направленности сократилось на 15%. При этом на 34% повысилась эффективность выявления преступлений террористического характера, связанных, в первую очередь, с распространением идей терроризма. Баранов отметил, что за 2017 год из незаконного оборота изъято более 5 тыс. единиц боеприпасов и три килограмма взрывчатых веществ.

Так, по его словам, в 2017 году число убийств в столице сократилось на 8%, фактов причинения умышленного и тяжкого вреда здоровью — на 11%, изнасилований — на 16%, разбойных нападений — на 37%, грабежей — на 36%, краж — на 32%, в том числе квартирных краж — на 34%, а краж транспортных средств — на 34%. На треть снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах.

«Участие представителей общественности, добровольной народной дружины и объединений казаков в совместном патрулировании улиц, парков и скверов также способствовало снижению практически на 30% преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах нашего города», — подчеркнул Олег Баранов.

По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова («Единая Россия»), ГУ МВД по городу Москве обеспечивает общественный порядок и безопасность в столице «на высоком уровне», проводит работу по профилактике правонарушений.

«В Москве активно работают около 800 общественных пунктов охраны порядка, более 20 тыс. дружинников, более 10 тыс. активистов общественного объединения «Безопасная столица». Всего около 60−65 тыс. москвичей. Их ключевые задачи — участие в охране порядка, профилактика административных правонарушений и уголовных преступлений, развитие правовой сознательности и ответственности горожан», — заявил Алексей Шапошников.

Председатель столичного парламента отметил, что федеральные законодатели в настоящий момент ищут пути вовлечения более широкого круга жителей в работу по охране правопорядка, а также по пресечению и предупреждению правонарушений. Так, 20 октября в Госдуму РФ был внесён законопроект, допускающий возможность фиксации административных правонарушений в области дорожного движения гражданами, зарегистрированными в федеральной государственной информационной системе. Если закон будет принят, то граждане смогут фиксировать указанные нарушения специальными техническими средствами. По состоянию на октябрь 2017 года с помощью приложения «Помощник Москвы» было зафиксировано более полумиллиона нарушений ПДД.

«Думаю, что опыт Москвы, наработанный в этой сфере, будет способствовать принятию федерального закона уже в скором времени», — заключил Алексей Шапошников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроект, разрешающий штрафовать водителей за нарушения ПДД по информации, предоставленной гражданами, правительство внесло в Госдуму РФ 20 октября 2017 года. Изменения предусматривают возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении, в случае предъявления их фото или видеофиксации гражданами, зарегистрированными в ЕСИА.

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