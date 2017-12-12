Газа, Палестина, 12 декабря, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады — вооруженного сопротивления Государству Израиль. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ХАМАС Абдулатива Алкана.

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«Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада», — сказал Алкан.

Кроме того, он пообещал устроить очередной «День гнева» против решения властей США.

Напомним, палестино-израильский конфликт вспыхнул с новой силой после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна отныне считает священный город Иерусалим столицей Государства Израиль и готова перенести туда свое посольство из Тель-Авива.

Решение Трампа вызвало волну гнева во всех мусульманских странах. В Палестине начались массовые протесты, переросшие в столкновения с израильскими силами безопасности. Израильские военные не скрывали, что открывали огонь на поражение по тем палестинцам, которые, по их мнению, являются зачинщиками беспорядков. В результате столкновений пострадали более тысячи человек, есть погибшие.

Палестинское движение ХАМАС произвело уже несколько ракетных обстрелов израильской территории. Часть ракет удалось сбить израильским силам ПВО, но часть упала на территорию Израиля. По сообщениям израильских военных, существенного ущерба эти ракеты не нанесли.

В ответ на ракетные обстрелы израильские ВВС нанесли серию авиаударов по целям ХАМАС в секторе Газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая интифада началась в 1987 году и продолжалась до 1991 года. Поводом для её начала стала оккупация Израилем части территорий, завоеванных в входе Шестидневной войны (1967 год). Итогом первой интифады стало образование Палестинской автономии.

Вторая интифада началась в 2000 году, когда премьер-министр Израиля Ариэль Шарон и его сторонники посетили Храмовую гору Иерусалима.

Дело в том, что со времен Шестидневной войны Израиль считает Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, при этом город фактически контролируется Израилем. Однако международное сообщество не признает суверенитета над священным городом ни Израиля, ни Палестины.

Проблема Иерусалима является одной из главных тем арабо-израильского конфликта в связи с высшей степенью святости города и расположенных в нём святынь (главным образом, Храмовой горы) как для евреев, так и для мусульман.