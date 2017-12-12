Псков, 12 декабря, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Псковское региональное отделение «Единой России» начало аудит членов партии — такую задачу регионам поставил и. о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак. Как сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов, ревизия должна пройти «в самое короткое время».

Цитата из к/ф «Мертвые души». реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Чичиков

«Это очень важно, потому что для нашей эффективной работы не нужны «мёртвые души», а нужны реальные люди — активные члены партии», — пояснил лидер псковских единороссов.

По его словам, в Псковской области насчитывается около 11 тыс. членов «Единой России».

«По моим прогнозам, 10−15 процентов — это те люди, которые уже утратили связь с партией», — отметил Котов.

Он назвал это «объективным процессом, который характерен не только для политических партий, а для всех общественных организаций», и заявил, что одновременно с ревизией надо работать над наращиванием партийных рядов. В партию предложат вступить энергичным и трудоспособным людям, которые готовы к активной работе.

«А от тех, кому она стала в тягость, необходимо избавляться», — заявил Александр Котов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак до своего назначения на этот пост в течение восьми с половиной лет был губернатором Псковской области. Перейдя на работу в партию, он заявил о необходимости «перезагрузки» «Единой России», а также об усилении работы с региональными отделениями.

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