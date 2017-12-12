В псковской «Единой России» готовы обнаружить до 15% «мёртвых душ»
Псков, 12 декабря, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Псковское региональное отделение «Единой России» начало аудит членов партии — такую задачу регионам поставил и. о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак. Как сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов, ревизия должна пройти «в самое короткое время».
«Это очень важно, потому что для нашей эффективной работы не нужны «мёртвые души», а нужны реальные люди — активные члены партии», — пояснил лидер псковских единороссов.
По его словам, в Псковской области насчитывается около 11 тыс. членов «Единой России».
«По моим прогнозам, 10−15 процентов — это те люди, которые уже утратили связь с партией», — отметил Котов.
Он назвал это «объективным процессом, который характерен не только для политических партий, а для всех общественных организаций», и заявил, что одновременно с ревизией надо работать над наращиванием партийных рядов. В партию предложат вступить энергичным и трудоспособным людям, которые готовы к активной работе.
«А от тех, кому она стала в тягость, необходимо избавляться», — заявил Александр Котов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак до своего назначения на этот пост в течение восьми с половиной лет был губернатором Псковской области. Перейдя на работу в партию, он заявил о необходимости «перезагрузки» «Единой России», а также об усилении работы с региональными отделениями.
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