Ташкент, 12 декабря, 2017, 21:48 — ИА Регнум. В Узбекистане с начала 2017 года сотрудниками правоохранительных органов выявлено более 1300 преступлений связанных с коррупцией, сообщает 11 декабря УзА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В результате оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 374 группы, совершавшие коррупционные преступления. Все виновные были привлечены к уголовной ответственности, а также обеспечена компенсация материального ущерба.

Данные были представлены на круглом столе, посвященном борьбе с коррупцией, во Дворце культуры МВД Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому центральным координирующим органом в области борьбы с коррупцией становится Генеральная прокуратура республики.

Генпрокуратура координирует работу ряда республиканских межведомственных комиссий, в том числе по борьбе с коррупцией.

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