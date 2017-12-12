Великий Новгород, 12 декабря, 2017, 21:04 — ИА Регнум. В новгородских колледжах с 2018 года начнут подготовку операторов почтовой связи с первичными медицинскими навыками. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 декабря, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин после подписания соглашения о сотрудничестве с генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым.

Фёдор Шапаев. Сельский почтальон. 1960

Таких работников почты Никитин назвал «добровольными помощниками нашей медицины».

По его мнению, специалисты почтовой службы с медицинскими навыками помогут, в том числе, решить вопросы, связанные с качеством здравоохранения на селе.

«Потому что почтальоны — те люди, которые ближе всех работают с населением», — пояснил губернатор Новгородской области.

По его словам, в регионе требуется детальный аудит по каждому отделению «Почты России», с участием глав районов и глав поселений.

«Где-то, возможно, почту можно совместить с фельдшерско-акушерским пунктом, где-то — там, где потребкооперация ушла — магазинчик дополнительный открыть, где-то что ещё», — отметил Никитин.

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов заявил, что подписанное с региональными властями соглашение подразумевает и повышение заработной платы работникам почты — «через повышение производительности труда почтальонов, операторов, через повышение эффективности работы отделений почтовой связи, через насыщение их новыми услугами, которые будут востребованы населением».

Ранее ИА «Великий Новгород.ру» сообщило о том, что в Новгородской области ищут почтальонов, готовых работать за зарплату в 2−4 тысячи рублей. Так, в отделениях почтовой связи села Новоселицы Новгородского района требовался почтальон на зарплату в 2160 рублей (0,3 ставки) и 3500 рублей (0,5 ставки).

Отметим, что в настоящее время в Новгородской области — 403 отделения почтовой связи, в том числе 331 — в сельской местности. В новгородском филиале «Почты России» работает 1986 сотрудников, в том числе 798 почтальонов.

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