Москва, 12 декабря, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Введение запрета на эксплуатацию автобусов старше 10 лет при сегодняшней структуре парка туристических автобусов приведёт к серьёзному падению детского туризма, заявил 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM член комитета по социальной политике Совета Федерации Игорь Фомин, комментируя инициативу снять запрет на эксплуатацию старых автобусов, которые используются для перевозки детей. По его словам, в большинстве регионах Российской Федерации нет ни одного туристического автобуса со сроком службы менее 10 лет. В связи с этим комитет по социальной политике вместо запрета предлагает стимулировать туристический бизнес закупать автобусы туристического класса по льготным программам — с помощью долгосрочного лизинга или низкой процентной ставки по кредитам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

«Устаревший и недостаточный парк туристических автобусов постепенно превращается в один из тормозов дальнейшего развития российского туризма. В подготавливаемой в настоящее время концепции новой госпрограммы поддержки внутреннего и въездного туризма закладывается субсидирование банковских кредитов, предназначенных для закупки новых современных туравтобусов. Комитет Совета Федерации по социальной политике последовательно выступает за максимальную безопасность любых туристических перевозок и, в первую очередь именно детских. Но чрезмерное администрирование детского туризма приводит к его сокращению, а неорганизованный отдых детей, к сожалению, только увеличивает несчастные случаи с ними», — отметил Игорь Фомин.

Он добавил, что вопрос о групповых перевозках детей регулируется не законом, а постановлением правительства РФ № 1177 от 17 декабря 2013 года. Впервые данный запрет должен был вступить в силу в 2014 году, однако с тех пор срок введения запрета переносился уже четыре раза. В последний раз срок был перенесён с 29 июня 2017 года на 1 января 2018 года. Этот вопрос находится в компетенции правительства РФ, а обращения членов Совета Федерации по этому вопросу носят рекомендательный характер.

За всё время действия постановления правительства №1177, по мнению экспертов туротрасли, не произошло обновления парка туристических автобусов. Связано это не с нежеланием туротрасли приобретать новые туристические автобусы, а с отсутствием финансовых возможностей у туристических фирм. Всем участникам рынка понятно, что текущая эксплуатация новых автобусов дешевле, уровень их безопасности и комфортность выше, а значит, выше качество обслуживания и безопасность туриста, что является важнейшими конкурентными преимуществами на туристическом рынке», — подчеркнул Фомин.

Он отметил, что в России действует система технического осмотра, согласно которой автобусы обязаны проходить технический осмотр каждые полгода. В соответствии с нормативными документами, неисправные автобусы не допускаются до дальнейшей эксплуатации, вне зависимости от срока их службы.

В том случае, если частные фирмы не справляются с функцией качественного проведения технического осмотра, необходимо наводить порядок на этом рынке. Кроме того, можно рассмотреть вариант возвращения исключительно государственного технического осмотра автобусов.

«Также мы поддерживаем введение лицензирования заказных перевозок, так как при правильном подходе такая мера может повысить ответственность перевозчиков и качество текущего контроля за техническим состоянием автобусов, а, значит, в итоге повысить безопасность турперевозок», — заключил Игорь Фомин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по социальной политике Совета Федерации выступил с инициативой снять запрет с эксплуатации автобусов старше 10 лет, которые используются для перевозки детей. Вместе с тем, по словам Игоря Фомина, комитет поддерживает идею максимального стимулирования покупки новых современных туристических автобусов за счёт субсидирования процентных ставок по кредитам и за счёт льготного лизинга.

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