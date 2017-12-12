Вена, 12 декабря, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Пожар, который произошел в результате взрыва газораспределительной станции, расположенной в городе Баумгартен-ан-дер-Марх, полностью потушен. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба компании — оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria.

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Сообщается, что в результате взрыва и последовавшего за этим пожара погиб один человек, ещё 21 человек получил ранения. Авария привела к полной остановке расположенного в Баумгартене крупнейшего в Центральной и Западной Европе газового хаба CEGH, через который идет около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

Из-за аварии работники Gas Connect Austria были вынуждены вручную остановить работу хаба CEGH.

В результате остановки хаба CEGH российский газ перестал поступать в Италию, Венгрию и Словению. Министерство экономического развития Италии объявило режим чрезвычайной ситуации.

По сообщениям австрийской полиции, причиной взрыва стали технические неполадки на газотранспортной системе.