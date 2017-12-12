Прага, 12 декабря, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан критически отнёсся к идее председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о создании Соединённых Штатов Европы, сообщает Novinky.cz.

Kremlin.ru Милош Земан

«Мы движемся к созданию Соединённых Штатов Европы, а те, кому это не нравится, могут быть свободны: я думаю, что никто не нанёс большего вреда идее европейской федерализации, чем Мартин Шульц этим своим заявлением», — сказал президент Чехии.

Напомним, ранее Мартин Шульц выступил с инициативой о создании к 2025 году Соединённых Штатов Европы. По его мнению, только такой шаг позволит странам ЕС противостоять сепаратизму и растущей угрозе со стороны правых партий, а также выдержать международную конкуренцию.

Как считает лидер СДПГ, ключевым условием такого объединения должно быть наличие общей конституции, а члены ЕС, которые не поддержат будущую федеральную конституцию, должны будут автоматически покинуть союз.

Предложения Мартина Шульца уже поддержал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

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