Караганда, Казахстан, 12 декабря, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» не идет на уступки рабочим, которые накануне устроили забастовку в четырех угольных шахтах компании, заявил лидер профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов, сообщает 12 декабря КазТАГ.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

»Мы находимся в шахте, переговоры не прекращаются. Но на данный момент руководство «АрселорМиттал Темиртау» не идет ни на какие уступки», — сказал Миргаязов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря после ночной смены отказались подниматься на поверхность горняки четырех шахт, принадлежащих АО «АрселорМиттал Темиртау».

Рабочие требуют повышения заработной платы, сокращения пенсионного возраста шахтеров до 50 лет, 100% оплаты больничных листов, ликвидации тарифной сетки, обновления автобусного парка, возвращениясанатория «Жартас» и дома отдыха «Шахтер» в юрисдикцию профсоюза, убрать иностранную рабочую силу из угольного департамента и улучшения материально-технической базы шахт.

12 декабря министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова сказала, что забастовка проходит на восьми шахтах, и под землей находятся 684 человек. Каждая шахта выдвинула по четыре человека для переговоров.