Страсбург, Франция, 12 декабря, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня, 12 декабря, обнародовал окончательные вердикты по делам перемещенных во время карабахского конфликта лиц — «Чирагов и другие против Армении» и «Саркисян против Азербайджана». Данными решениями ЕСПЧ установил размеры денежных компенсаций.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вердикты ЕСПЧ по двум этим делам были обнародованы 16 июня 2015 г. Однако на тот момент ЕСПЧ не вынес решения касательно компенсации.

Сегодняшним решением ЕСПЧ постановил по делу «Чирагов и другие против Армении»: Армения в течение трех месяцев должна выплатить каждому из шести истцов по пятьтысяч евро — в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб, а также 28 642 фунтов стерлингов — в качестве судебных затрат.

По делу «Саркисян против Азербайджана» ЕСПЧ постановил: Азербайджан в течение трех месяцев должен выплатить 5000 евро — в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб, а также 30 тыс. евро — в качестве судебных затрат.

Оба дела в суде рассматривались параллельно, и решения также обнародованы одновременно. Согласно вердикту европейского суда двухлетней давности, имело место нарушение права на защиту собственности, права на уважение личной и семейной жизни, а также права на эффективные средства правовой защиты. Европейский суд предложил правительствам обеих стран создать механизм, посредством которого эти лица, лишенные своего имущества вследствие Карабахской войны, смогут восстановить свои имущественные права и получить компенсацию.

В иске Минаса Саркисяна против Азербайджана, поданном в 2006 году, говорится, что в 1992 году он со своей семьей был вынужден из-за военных действий покинуть свой двухэтажный дом в селе Гюлистан Шаумяновского района Карабаха. С той же формулировкой подал иск в суд по правам человека в 2005 году курд по национальности, Чирагов. В его иске говорится, что в 1992 году они (всего шесть человек) вынужденно покинули находящееся в Лачине недвижимое имущество по причине военных действий.

Ранее представитель Армении в Европейском суде по правам человека, бывший генпрокурор, а ныне депутат парламента Армении Геворг Костанян прокомментировал решения ЕСПЧ. Он отметил, что ожидаемые вердикты будут касаться двух аспектов: первый — размера компенсации материального ущерба, второй — механизмов восстановления прав.

Бывший генпрокурор также обратил внимание на один существенный момент в делах «Чирагов и другие против Армении» и «Саркисян против Азербайджана»: обе стороны должны будут неизбежно иметь дело с Нагорно-Карабахской Республикой как субъектом.

«В исках против азербайджанского правительства есть два субъекта — заявитель и правительство Азербайджана. В нашем же случае это не только беженцы Азербайджана и правительство Армении. Мы здесь неизбежно имеем дело с третьим субъектом — Нагорно-Карабахской Республикой. Именно в этом заключается существеннейшая разница между этими двумя делами, что было зафиксировано также в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ). Даже если с точки зрения международного права мы имеем непризнанную республику, однако она не может не быть вовлечена в вопросы восстановления прав на своей государственной территории, на территории своей юрисдикции», — подчеркнул Костанян.

По его словам, вердикты неизбежно повлияют на статус Нагорного Карабаха — как минимум по нескольким причинам.

«Признанность государства, правосубъектность — не априорные явления. В подписанной в 1933 году Конвенции Монтевидео закреплены признаки государства как субъекта международного права, которые являются очень четкими и исчерпывающими: постоянное население, определённая территория, собственное правительство и, самое главное, способность ко вступлению в отношения с другими государствами.

И то обстоятельство, что сегодня уже НКР в лице своего представителя принимает участие в данном процессе. На весенней сессии представитель Нагорного Карабаха — советник по правовым вопросам президента НКР Эмиль Бабаян — выступил на заседании Комитета министров Совета Европы, и тем самым мы механически продвинули способность НКР ко вступлению в международные отношения, и что сейчас Нагорный Карабах неизбежно должен участвовать в процессе исполнения, уже механически приводит к тому, что НКР полноценно осуществляет правосубъектность», — сказал он.