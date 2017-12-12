Сеул, 12 декабря, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Президент оргкомитета «Пхёнчхан-2018» Ли Хи Бом приветствовал решение Олимпийского собрания Олимпийского комитета России поддержать участие российских спортсменов в Олимпийские игры 2018 года в нейтральном статусе, передаёт агентство «Рёнхап».

Kremlin.ru Российский и олимпийский флаги

"Мы ожидали, что российские атлеты решат соревноваться, с самого начала. И хотя атлеты не смогут использовать свой национальный флаг, они могут получить возможность поднять его во время церемонии закрытия», — сказал глава оргкомитета.

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Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря Олимпийское собрание поддержало заявление российских спортсменов о готовности принять участие в Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане в нейтральном статусе.

Ранее, напомним, Международный олимпийский комитет принял решение отстранить Россию от участия в предстоящей Олимпиаде. Спортсменам, ранее не обвинявшимся в применении допинга, предоставлена выступить на соревнованиях в качестве «Олимпийской команды из России».

При этом на форме российских атлетов будет изображён олимпийский флаг вместо флага России, а выступать они будут под Олимпийский гимн. Российским спортивным чиновникам запрещено присутствовать на Олимпиаде.

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