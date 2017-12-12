Москва, 12 декабря, 2017, 20:16 — ИА Регнум. В ближайшие годы военный бюджет США вырастет до 1 трлн долларов, считает член-корреспондент Военной академии наук Сергей Судаков. Об этом он заявил 12 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

В свою очередь, другой участник передачи, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн напомнил, что военные расходы США в 2016 году уже составили 611 млрд долларов, а НАТО — 892 млрд долларов. Аналогичные российские показатели равны 69,2 млрд.

«Год от года военный бюджет США растёт, — констатировал он. — За эти годы он вырос в несколько раз. Это не свидетельствует о миролюбивом характере наших партнёров. Если, не дай бог, что-то произойдёт, это будет точно не по вине российского руководства. Однако, если такое произойдет, это не будет рождественской прогулкой. Напомню, что вчера было заявлено о завершении российской операции в Сирии. Хотя нас убеждали, что мы завязнем там навсегда. Я рад, что такие прогнозы не сбываются».

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Его поддержал депутат Госдумы РФ Леонид Калашников, напомнивший, что, несмотря на все обвинения России во вмешательстве во внутренние дела США, именно Америка в 90-х занималась этим в РФ.

«Мы что, забыли 1996 год? — поинтересовался он. — Они тогда не скрывали, что участвуют в избирательной кампании в России. Советники сидели, финансировали. Джордж Буш младший выпустил указ, что нужно сменить в более чем 40 государствах власть. Барак Обама писал, что всё нужно сделать, чтобы принципы демократии реализовались в РФ. Но в Сирии мы показали, что мы сильны».

При этом он отметил, что сегодня существует опасность вмешательства в российские дела с помощью террористов.

Напомним, что 12 декабря 29 стран-членов НАТО продлили полномочия действующего Генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2020 года.

Предложение продлить его полномочия поступило от министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Отметим, что Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. На первый период его деятельности на этом посту пришлись переворот на Украине и создание террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

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