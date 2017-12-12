Астана, 12 декабря, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Среди регионов Казахстана наибольший рост промышленности наблюдается в Атырауской области за счет опережающих темпов добычи нефти на Кашагане, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов на заседании правительства, сообщает 12 декабря «Казинформ».

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"В промышленности наибольший рост отмечается в Атырауской области на уровне 21,4%», — сказал министр.

По его словам, с января по ноябрь 2017 года на Кашагане было добыто 7,3 млн тонн нефти, что на 46% превышает годовой план в 5 млн тонн.

В отрицательной зоне роста промышленности продолжают находиться Кызылординская и Мангистауская области за счет снижения добычи нефти из-за истощения запасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2017 года в Национальном энергетическом докладе Казахстана отмечалось, что добыча нефти в республике была восстановлена за счет нового крупного месторождения Кашаган.

Два года подряд в Казахстане снижение добычи происходило за счет истощения месторождений в Актюбинской и Кызылординской областях.

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