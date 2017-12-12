Вильнюс, 12 декабря, 2017, 20:14 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Парламент Литвы сегодня, 12 декабря, в окончательном чтении утвердил бюджет страны на 2018 год и бюджет Фонда социального страхования, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Бюджет принимался при акции протеста прямо в стенах парламента оппозиционных социал-демократов и при молчаливом давлении пожарных, полицейских и представителей других бюджетных профессий, которые наблюдали за дебатами с балконов для посетителей пленарных заседаний.

Ещё до начала рассмотрения бюджета его заочно раскритиковала президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Люди связывали с новым правящим большинством надежды на большие перемены и лучшую жизнь, предоставляя этой коалиции большой кредит доверия. Однако первый год правления Союза крестьян и зеленых Литвы знаменует неопределенность, потухающие ожидания людей и растраченное доверие. Время выполнять данные обещания, однако и через год в политической повестке, которая долгое время носила вегетативный характер, не видно целенаправленных перемен. Реформы заменяются малозначительными решениями по поводу зданий, штатных единиц, времени труда или домашней работы школьников», — сказала Грибаускайте в интервью литовской газете Lietuvos žinios.

Когда премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса попросили прокомментировать это высказывание уже в стенах парламента, он отрезал: «Мне кажется, что здесь лучше всего подходит фраза: не ошибается тот, кто ничего не делает, а в стране есть один человек, который не ошибается».

Не обошлось и без пикировок в коридорах Сейма Литвы. Глава правительства обменялся колкостями с оппозиционным лидером социал-демократов Гинтаутасом Палуцкасом, который устроил настоящий пикет внутри парламента.

«У нас есть профилактическая программа против насилия и боремся за увеличение ее финансирования», — выкрикивал Палуцкас проходящему премьер-министру.

«Вы — государственный служащий и должны быть в 8 часов на рабочем месте», — парировал Сквернялис, намекая, что Палуцкас является вице-мэром Вильнюса и не должен находиться в парламенте.

Так или иначе, бюджет был принят с большим перевесом. Из 141 члена парламента противников не нашлось и трёх десятков. Общие цифры следующие: 9,071 млрд евро доходов (включая почти 2,304 млрд евро средств финансовой помощи ЕС), расходная часть — 9,558 млрд евро.

«Этот бюджет — бюджет завышенных ожиданий. Жителям Литвы говорят, что бедность сократится, пенсии вырастут, а социальные проблемы будут решаться. Но когда люди проснутся 1 января, они поймут, что ничего реально не изменилось», — прокомментировал принятие бюджета лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

С 1 января 2018 года минимальная зарплата повысится на 20 евро и составит 400 евро. Пенсионеры в среднем будут получать на 30 евро больше. Учителям добавят по 65 евро, но только с 1 сентября 2018 года. На 25% в течение года увеличат зарплаты медикам — это, пожалуй, самой высокое повышение довольствия среди бюджетников. Пограничники и пожарные получат надбавку в 20−30 евро.

Критики бюджета отмечают, что практически по всем показателям роста, за исключением тех же врачей, повышение «съедает» инфляция, в связи с чем сократить социальный разрыв населения, который в Литве самый высокий в ЕС, и вырвать треть жителей из нищеты (официальные данные Евростата) этот бюджет не способен. Власти, в свою очередь, его продолжают называть «прорывным».