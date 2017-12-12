Стамбул, Турция, 12 декабря, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена провести экстренное заседание в связи с общим кризисом на Ближнем Востоке и «вызовом» мусульманскому миру в виде признания Иерусалима столицей Израиля со стороны США, передает Associated Press.

Иерусалим

Внеочередной саммит ОИС будет проходить в турецком Стамбуле 13 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что 57 стран-членов ОИС готовят «сильное заявление» в ответ на признание Иерусалима столицей еврейского государства.

Напомним, ранее ОИС и Лига арабских государств (ЛАГ) уже выступали с резкой критикой против решения администрации президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Дональд Трамп заявил о признании со стороны США Иерусалима столицей еврейского государства и предстоящем переносе в Иерусалим из Тель-Авива американского посольства в Израиле.

Большая часть лидеров мусульманских стран мира осудила данный шаг США. По всему Ближнему Востоку проходят массовые демонстрации «против Трампа и Израиля». Наиболее жестко отреагировала на признание Иерусалима столицей Израиля Палестина, частью которой является Восточный Иерусалим.

В настоящий момент во всех частях Палестины — в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме — продолжаются столкновения палестинцев с военными Израиля. В результате массовых беспорядков пострадали не менее 750 человек.