Вильнюс, 13 декабря, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Новая эра, приближающаяся в экономике прибалтийских государств, может наступить уже буквально через три года. Что это будет означать для отношений РФ с Латвией, Эстонией и Литвой, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Неудача

С 2018 года Евросоюз прекращает финансирование всех долгосрочных проектов, развернутых в прибалтийских странах. Литовский терминал сжиженного природного газа в Клайпеде так и не получил статуса регионального. Американский СПГ (а по веским подозрениям, российский, перепродаваемый американцами) не был сочтен достаточной причиной, чтобы отказываться от значительно более дешевого российского. Это способно похоронить саму идею диверсификации в ее нынешнем литовском исполнении. Попытка войти на европейский рынок со скандинавским и американским СПГ провалилась. Литва в данном случае остается крайней, закупая дорогой американский СПГ, в чем ее совершенно не намерены поддерживать остальные европейцы, включая Латвию и Эстонию.

Примерно такая же судьба постигла и железнодорожный проект Rail Baltica, финансирование которого будет продолжено только в ближайшей финансовой перспективе. Следовательно, судьба заключительного этапа строительства после 2020 года может решиться в самую печальную для проекта сторону. И, наконец, проект атомной энергетики, Висагинская АЭС, также снимается с довольствия Евросоюзом. В отличие от выведения из эксплуатации Игналинской АЭС. Суммируя, можно сказать, что отрыв прибалтийских республик от российской энергетической и транспортной инфраструктуры, планировавшийся США и Польшей, не удался.

Какие же выгоды может получить Россия от данного положения дел, читайте в статье: ЕС отказывается от Прибалтики. Когда ждать послов в Москву?

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