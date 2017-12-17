Санкт-Петербург, 17 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 4 декабря в связи с тем, что Украинская рада, прикрываясь лозунгом национального самоопределения и нейтралитета в борьбе СНК с казачьей контрреволюцией, фактически стояла активно на стороне последней, Лениным был составлен «ультиматум» Совнаркома Раде:

Украинская Центральная рада

«Совет народных комиссаров еще раз подтверждает право на самоопределение за всеми нациями, которые угнетались царизмом и великорусской буржуазией, вплоть до права этих наций отделиться от России… Поэтому мы, Совет народных комиссаров, признаем Народную Украинскую Республику, ее право совершенно отделиться от России или вступить в договор с Российской республикой о федеративных или тому подобных взаимоотношениях между ними…

Мы обвиняем Раду в том, что, прикрываясь национальными фразами, она ведет двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается в непризнании Радой советов и советской власти на Украине (между прочим, Рада отказывается созвать по требованию советов Украины краевой съезд украинских советов немедленно). Эта двусмысленная политика, лишающая нас возможности признать Раду как полномочного представителя трудящихся и эксплуатируемых масс Украинской республики, довела Раду в самое последнее время до шагов, означающих уничтожение всякой возможности соглашения…

Такими шагами явилась, во-первых, дезорганизация фронта… Рада перемещает и отзывает односторонними приказами украинские части с фронта, разрушая таким образом единый общий фронт до размежевания, осуществимого лишь путем организованного соглашения правительств обеих республик. Во-вторых, Рада приступила к разоружению советских войск, находящихся на Украине. В-третьих, Рада оказывает поддержку кадетско-калединскому заговору и восстанию против советской власти. Ссылаясь заведомо ложно на автономные будто бы права «Дона и Кубани», прикрывая этим калединские контрреволюционные выступления, идущие в разрез с интересами и требованиями громадного большинства трудового казачества, Рада пропускает через свою территорию войска к Каледину, отказываясь пропускать войска против Каледина…

Рада вынудила бы нас объявить без всяких колебаний войну ей, даже если бы она была уже вполне формально признанным и бесспорным органом высшей государственной власти независимой буржуазной республики Украины…

Совет народных комиссаров ставит Раде, перед лицом Украинской и Российской республик, следующие вопросы:

1. Обязуется ли Рада отказаться от попыток дезорганизации общего фронта?

2. Обязуется ли Рада не пропускать впредь без согласия верховного главнокомандующего никаких войсковых частей, направляющихся на Дон, на Урал или в другие места?

3. Обязуется ли Рада оказывать содействие революционным войскам в деле их борьбы с контрреволюционным кадетско-калединским восстанием?

4. Обязуется ли Рада прекратить все свои попытки разоружения советских полков и рабочей красной гвардии на Украине и возвратить немедленно оружие тем, у кого оно было отнято?

В случае неполучения удовлетворительного ответа на эти вопросы в течение сорока восьми часов, Совет народных комиссаров будет считать Раду в состоянии открытой войны против советской власти в России и на Украине».

Провозглошение III Универсала Украинской Центральной рады

На II Всероссийском съезде СКД президиум слагает свои полномочия и передает председательство Овчинникову при шумных протестах левой части собрания. Объявляется перерыв для фракционных совещаний. После перерыва заседание открывается заявлением представителя мандатной комиссии Воронкова о том, что пересмотр мандатов отклонен. Калегаев от левой части съезда настаивает на пересмотре мандатов. Правая часть шумно протестует, причем многие покидают зал. Продолжающееся заседание носит хаотический характер. Таким образом, с уходом правой части окончательно обозначился раскол съезда.

Объединенное заседание полковых, сотенных и командных комитетов 1-го, 4-го и 14-го Донских казачьих полков приняло резолюцию, в которой заявляет о готовности всех трех полков выступить на Дон для водворения порядка и уничтожения контрреволюции.

На заседании съезда 3-й армии (Полоцк) были заслушаны доклады о демократизации армии и о снабжении. Из-за ухудшения снабжения и для предупреждения голода пришлось прибегнуть к реквизиции хлеба и сена; обмундирования не хватает и одеть всех не удастся.

Комиссаром Румынского фронта назначен Рошаль (б-к).

На заседании рабочей секции Петроградского совета р. и с. депутатов совместно с Петроградским советом профсоюзов, правлениями союзов и ЦС фабр.-зав. комитетов по вопросу об экономическом положении рабочих Петрограда и задачах рабочего класса выступил Ленин.

Указывая на необходимость борьбы с распространенным предрассудком, будто только буржуазия может управлять государством, Ленин говорит:

«…Буржуазия всё портит, всё саботирует, чтобы сорвать рабочую революцию. И задачи организации производства ложатся целиком на рабочий класс. Раз навсегда порвем с предрассудками, что государственные дела, управление банками, заводами — невозможная для рабочих задача. Но все это можно решить лишь громадной повседневной организационной работой…

Необходимо организовать обмен продуктов, учет, контроль, ввести в систему — это задачи рабочего класса, а знания для осуществления их дала ему фабрично-заводская жизнь… Пусть каждый фабрично-заводской комитет почувствует себя не только занятым делами своего завода, но и организационной ячейкой для построения всей государственной жизни…

Легко издать декрет об отмене частной собственности, но провести его в жизнь должны и могут только сами рабочие. Пусть будут ошибки — это ошибки нового класса при создании новой жизни…

Конкретного плана по организации экономической жизни нет и быть не может. Его никто не может дать. А сделать это может масса снизу, путем опыта. Будут, конечно, даны указания и намечены пути, но начинать нужно сразу: и сверху, и снизу… Советы должны превратиться в органы, регулирующие всё производство России, но, чтобы они не превратились в штабы без войска, необходима работа в низах».

Завод

Состоялось заседание исполнительного комитета рабочей секции Московского Совета р. и с. депутатов по вопросу о демобилизации промышленности. Исув (м-к) указал, что мысль о страховании безработных с уплатой полного дневного заработка фантастична, ибо один Петроград, насчитывающий 250 000 безработных, поглотил бы свыше одного миллиарда рублей. Коренным способом борьбы с безработицей является государственное регулирование промышленности, целесообразное распределение из центра материалов и рабочей силы. Избрана комиссия для проработки вопроса о безработице.

На заседании Временного совета союза объединенных промышленников были приняты следующие постановления: не вступать ни в какие переговоры с рабочими организациями впредь до освобождения арестованных фабрикантов; на фабриках Иваново-Вознесенского района не следует вводить прибавки впредь до освобождения арестованных; осведомить печать и общественное мнение о том, что в принципе представители текстильной промышленности признают необходимость пересмотра условий работы, но впредь до восстановления нарушенной справедливости в переговоры не вступят.

Командующий войсками Московского военного округа Муралов издал приказ о передаче всех дел военно-судебных учреждений в ведение советов р. и с. депутатов.

Финляндский Сейм постановил образовать комиссию для обсуждения вопросов международного положения Финляндии. Аграрии указывали на необходимость вступить в переговоры с СНК о независимости Финляндии, выводе русских войск и пр. Представители с.-д. фракции подчеркивали, что большевики, достигнув власти, остаются верными принципу права народов на самоопределение, провозглашенному ими до революции.

В ночь на понедельник, в связи с объявленной 3 декабря забастовкой рабочих и милиции в Або (Финляндия), произошло вооруженное столкновение. Социал-демократическая организация потребовала от сената 130 000 марок на содержание милиции. Сенат предложил вступить по этому поводу в переговоры, но гласные отклонили это требование.

На конференции безземельных и малоземельных крестьян Эстонии в Ревеле единогласно принято решение поддерживать список большевиков на предстоящих выборах в Учредительное собрание Эстонии; Всероссийское же Учредительное собрание поддержать постольку, поскольку оно признает власть советов.

В Рязани открылся губернский съезд советов р., с. и кр. депутатов. Преобладают большевики.

II съездом железнодорожников Юго-восточных ж. д. избрана делегация на Всероссийский чрезвычайный съезд железнодорожников. Наказ делегации был принят в редакции, предложенной меньшевиками и правыми с. р., большинством 127 против 55.

Железная дорога

Ревком Самары, не получив из Госбанка потребованных им 5 миллионов рублей, предложил капиталистам реализовать заем на эту сумму. В качестве заложников арестованы 34 представителя крупной буржуазии. Городская дума заявила протест и потребовала освобождения арестованных. Ревком отказался выполнить это требование.

Ввиду антисоветской позиции, занятой IV губернским крестьянским съездом в Самаре, представители Совета р. и с. депутатов и большевики покинули съезд.

В Уфе на губернском объединенном съезде советов рабочих, солдат и кр. депутатов избран губернский исполнительный комитет и революционный комитет. Их задачи: организация в губернии советской власти и проведение в жизнь декретов СНК. В составе революционного комитета: пять большевиков, пять левых с.-р. Председатель — Свидерский (б-к).

В Иркутске состоялись перевыборы президиума Иркутского окружного бюро. Во главе оказался большевик. ВРК заняты государственные учреждения. Арестован губкомиссар Временного правительства. ВРК назначил комиссаров в губпродком, на телеграф, почту, в казначейство, казенную палату, Государственный банк, окружное интендантство и штаб военного округа.

В Екатеринославе происходило заседание Совета р. и с. депутатов совместно с полковыми и заводскими комитетами, правлениями профсоюзов, комитетами социалистических партий и др. органов по вопросу о текущем моменте. Большинством 247 голосов принята резолюция большевиков; резолюция меньшевиков собрала 162 голоса, резолюция с.-р. — 34 голоса.

Состоялось заседание объединенных Ростовской и Нахичеванской городских дум по вопросу об отношении к Каледину. Выступали м-ки, предлагавшие не исполнять приказов Каледина, также как не исполнялись и приказы ВРК; кадеты и народные социалисты, заявлявшие, что казаки — носители «здорового государственного порядка». Принимается резолюция меньшевиков о нейтралитете, снятии военного положения и прекращения дел, начатых в связи с гражданской войной, «тем более, что гражданская война уже прекращена».

По предложению м-ка Локермана, собрание приняло резолюцию в защиту Учредительного собрания.

Общие собрания рабочих главных мастерских Владикавказской ж. д., трамвая и ряда других предприятий требуют вывода из Ростова калединских войск и прекращения массовых обысков. В противном случае рабочие грозят забастовкой.

Собрание рабочх

На Всероссийском съезде РСДРП (м-ков) заслушаны доклады Либера и Семковского о работе секции съезда по вопросу об автономии. Либер заявляет, что теперь, когда центральной власти нет, не следует относиться отрицательно к процессу созидания областных центров на местах. Партийная организация также должна строиться по национальному признаку. Семковский, наоборот, считает, что окраинный сепаратизм — явление преходящее и бесполезное; партия должна высказаться против федерализма, оставаясь в то же время на позиции полного самоопределения вплоть до отделения. Он высказывается против партстроительства по национальному признаку. Принимается резолюция в согласительной редакции Семковского — Либера.

Затем заслушивается доклад комиссии, выбранной для окончательного редактирования резолюции Мартова по текущему моменту. Все поправки «центра» были отвергнуты. Резолюция принимается большинством 55 против 31. Либер от имени оборонцев и группы Потресова заявляет, что они голосуют против резолюции, так как она знаменует разрыв со старым меньшевистским взглядом о прогрессивности буржуазии.

На съезде партии социалистов-революционеров принимается резолюция по докладу ЦК, констатирующая, что он «не осуществлял в должной мере своей обязанности контроля над деятельностью членов партии, занимавших самые ответственные посты в органах государственного управления и руководящих органах демократии». Объясняя это разнородностью состава ЦК, резолюция требует создания более однородного ЦК.

Затем большинством против 7 при 11 воздержавшихся принимается в окончательной форме резолюция по текущему моменту, являющаяся компромиссом между центром и левым крылом съезда.