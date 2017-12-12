Астана, 12 декабря, 2017, 20:26 — ИА Регнум. По итогам десяти месяцев 2017 года положительное сальдо торгового баланса Казахстана выросло на 71,7%, сказал министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов на заседании правительства, сообщает 12 декабря «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

С января по октябрь 2017 года рост экспорта составил 32,5%, а импорта — 15,8%.

По словам министра, сальдо торгового баланса улучшилось за счет роста экспорта готовой продукции. Экспорт жиров, масел и готовых пищевых жиров вырос на 86,2%, сахара и кондитерских изделий — на 55,4%.

Поставки готовых товаров из Казахстана также увеличились в области легкой промышленности. Экспорт текстильных изделий увеличился на 66,1%, шерсти — на 20%, хлопкового волокна — на 28%.

Сулейменов также сообщил, что по итогам одиннадцати месяцев 2017 года объемы инвестиций в основной капитал составили 7,5 трлн тенге ($22,4 млрд), что на 5,7% больше, чем за аналогичный период в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2017 года объем товарооборота между странами ЕАЭС вырос на 30% и составил $12,3 млрд. Экспорт в страны союза составил $3,7 млрд, а импорт — $8,6 млрд.

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