Москва, 13 декабря, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Прошедшие в начале декабря испытания истребителя 5-го поколения Су-57, ранее именовавшегося Т-50 ПАК ФА, явились также проверкой нового двигателя второго этапа, так называемого «изделия 30». Почему этот момент очень важен для оценки дальнейших перспектив проекта, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Dmitry Zherdin Сухой Т-50

Двигатели предыдущего исполнения АЛ-41Ф1 обеспечивают характеристики, достаточные для поколения истребителей 4++. Но для достижения характеристик поколения 5, особенно реализации бесфорсажного сферхзвукового полета, требуется более мощный двигатель. Именно эту задачу и решает замена упомянутого двигателя на «изделие 30». Дополнительный выигрыш — соответствие требованиям по радиолокационной малозаметности — также был достигнут благодаря этому двигателю.

Впрочем, испытания Су-57 на выявление недостатков и обучение летного состава можно проводить и при оснащении старым двигателем. А государственные программы вооружений до 2027 года, как можно заключить из некоторых данных, планируют поставки до 60 единиц Су-57, уже оснащенных новым двигателем. В целом решение задачи по оснащению представляется крайне важным, в том числе и в связи с перспективами экспорта.

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