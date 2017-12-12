Тирасполь, 12 декабря, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Приднестровья, Торгово-промышленной палатой ПМР и общероссийской организацией «Деловая Россия», подписанный в ходе прошедшего в Москве в начале декабря российско-приднестровского бизнес-форума, начнёт реализовываться уже с 1 января 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил по возвращении из Москвы премьер-министр ПМР Александр Мартынов.

Дмитрий Синица ИА Красная Весна Тирасполь

Он рассказал, что в форуме, прошедшем на площадке «Деловой России», помимо представителей правительства ПМР участвовали руководители крупных экспортоориентированных приднестровских предприятий. Приднестровская делегация посетила ряд промышленных объектов Московской области, ознакомилась с менеджментом на этих предприятиях.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, по его словам, носит рамочный характер. «Это сотрудничество в части продвижения приднестровского экспорта, сотрудничество с точки зрения привлечения инвестиций. Это два основных магистральных направления, по которым мы будем сотрудничать в 2018 году», — рассказал премьер.

Ещё одним направлением работы станет содействие российского бизнеса в обеспечении доступа приднестровских предприятий к получению дешёвых кредитов. «Будет работать группа специалистов, которая поможет нам выработать схему привлечения в экономику Приднестровья дешёвых кредитов, которые поспособствуют развитию производства», — приводит словам Мартынова ИА Новости Приднестровья.

Премьер ПМР подчеркнул, что Приднестровью крайне важно нарастить экспорт своих товаров. Одним из ключевых направлений являются Россия и страны Евразийского союза.

«В лице «Деловой России» мы получили хорошего друга, надёжного партнёра. Это люди из бизнеса, люди слова и люди дела. У организации существуют представительства и в других государствах. Руководство «Деловой России» будет помогать приднестровским предпринимателям продвигать свою продукцию, прежде всего, на рынки России и стран Таможенного союза. У организации большой потенциал в этом плане, широкие деловые связи, и это станет хорошей помощью для наших предприятий», — отметил Мартынов.

Он подчеркнул, что приднестровским предпринимателям в рамках форума удалось завязать деловые контакты с российскими организациями. «Мы надеемся, что эти контакты будут развиваться в следующем году и выльются в дополнительную загрузку производственных мощностей и увеличение объемов продаж», — добавил премьер.

Он также рассказал, что в Приднестровье при поддержке российских специалистов готовится новый закон об инвестициях. «Этот закон мы делаем, по сути, для российского бизнеса», — пояснил Мартынов. Ориентировочно в феврале-марте у Приднестровья, по его словам, будет новое инвестзаконодательство.

Суть нововведений заключается в создании принципа «одного окна». «Инвестор не ходит по чиновничьим кабинетам, а приходит в одно ведомство, и далее это ведомство его сопровождает. Мы гарантируем инвестору самое главное — стабильность правового регулирования, стабильность налогообложения… Для людей это новые рабочие места, налоговые отчисления в бюджет, перспектива в обозримом горизонте роста заработных плат и пенсий», — сказал он.

По словам председателя Правительства, «инвестиции приходят в те страны, где они чувствуют себя наиболее безопасно и прибыль от вложенного капитала максимальна по сравнению с другими». «Сейчас на внешних рынках идёт борьба за инвестора, государства конкурируют между собой для того, чтобы инвестора привлечь именно в свою страну. Наша задача сегодня — минимизировать инвестиционные риски, сделать их меньше, чем в других государствах. Это, прежде всего, стабильные условия работы, уважение прав частной собственности, отдача на вложенный капитал должна быть выше, чем в других государствах», — завил Мартынов.

Среди конкурентных преимуществ, которые могут предоставить инвестору приднестровские власти, льготное налогообложение и тарифная политика, а также преференциальная торговля с ЕС. «Если все эти факторы сложить вместе, то тогда мы получим максимально благоприятную среду для внешнего инвестора», — заключил он.

«Экономика Приднестровья имеет большой потенциал роста, у нас не загружены производственные мощности. Мы очень рассчитываем, что контакты с «Деловой Россией», с РФ позволят нам не просто создать новые производства, а дозагрузить те предприятия, которые уже есть. Это станет мощным импульсом и для пополнения доходов бюджета, и для создания рабочих мест», — подытожил Александр Мартынов.

По словам доцента кафедры экономической теории и мировой экономики Приднестровского госуниверситета Ивана Узуна, промышленный потенциал, который когда-то формировался в ПМР во времена Советского Союза, был ориентирован в основном на Молдавию, Украину и Россию. Но эти связи в 1990-е годы были разрушены. Хозяйствующим субъектам Приднестровья нужно было искать новые рынки сбыта, и они были найдены. «Последнее время, начиная примерно с 2005—2006, у нас существенно изменилась структура экспорта выпускаемой в Приднестровье продукции. Если раньше в доле экспорта РФ занимала существенную долю, то постепенно эта доля сохранилась порядка чуть ли не до 7% в структуре экспорта нашей продукции. Это говорит о том, что наша экономика начала потихоньку разворачиваться в сторону Европейского союза», — сказал он.

Тем не менее, по мнению эксперта, приоритетом является возврат на ранее существовавшие рынки в России. Таким образом, Приднестровье сможет обеспечить свою экономическую безопасность. «Если мы целиком уйдем с ЕС, поверьте мне, это тоже очень плохо. Мы все равно должны работать и на Европу, и на Азию, и на Россию. Таким образом, мы сможем минимизировать риски, которые возникают во время внешнеэкономической деятельности», — пояснил Иван Узун.