Анкара, 12 декабря, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Анкара считают неубедительным заявление Москвы о намерении вывести российский военный контингент из Сирии. Об этом 12 декабря заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт Anadolu.

Kremlin.ru Российские военные на авиабазе Хмеймим

«У России и так в Сирии две базы, и военнослужащие, дислоцированные в разных районах этой страны. В регионе есть и базы США, — сказал глава МИД Турции. — Так что заявления о выводе из Сирии российского контингента звучат не совсем реалистично».

Он также отметил, что Россия и ранее «выводила своих военнослужащих из Сирии, а затем вновь вводила, увеличив их численность».

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Как передавало ИА REGNUM, накануне ситуацию в Сирии обсуждали на переговорах президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер проинформировал своего коллегу об освобождении от террористов практически всей территории страны.

Лидеры двух стран также обсудили общие усилия по обеспечению процесса политического урегулирования в Сирии и подчеркнули, что Россия и Турция как страны — гаранты астанинского процесса продолжат работать над укреплением режима прекращения боевых действий, обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации и повышением доверия между сторонами сирийского конфликта.

Ранее в тот же день Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим отдал приказ министру обороны России Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирии.

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