Бобруйск, Белоруссия, 12 декабря, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Для того, чтобы достичь к концу 2017 года поставленной президентом Белоруссии цели по увеличению среднемесячной заработной платы в республике до тысячи рублей, руководство некоторых предприятий идёт на изощренные меры. Например, заставляет работников брать отгулы за свой счет. Об этом сообщает сегодня, 12 декабря, газета «Наша Ніва» со ссылкой на письмо, полученное от сотрудников ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Marc Veraart Минск

Как отмечается, руководство предприятия озвучило устный приказ о том, что работники должны в декабре написать приказ на отгул за свой счёт на восемь или десять дней. Правда, при этом сотрудники должны продолжать работать, как и прежде. В письме говорится, что в компании составляют даже график «отгулов», а несогласным с таким приказом «предлагают сразу пройти к директору для решения вопросов».

Заработная плата в декабре останется у работников ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» на прежнем уровне, поскольку по документам сотрудник отработал якобы только половину рабочих дней, а зарплату получил за целый месяц. Таким образом, при расчёте средней зарплаты, этот показатель будет составлять более тысячи рублей, говорится в письме из Бобруйска.

Сообщается, что газета в течение трех дней пыталась выйти на связь с директором компании или его заместителем по экономическим вопросам, но эти попытки успехом не увенчались. Между тем, к аналогичному способу «повышения» зарплат прибегают и другие предприятия. По информации издания, сотрудники БРЖД в Гомельской области вынуждены брать такие же «отгулы».

Как ранее передавало ИА REGNUM, в начале 2017 года глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил властям повысить уровень средней месячной заработной платы населения до тысячи белорусских рублей (около $500). Сегодня, по официальной статистике, этот показатель растет, однако, как показывает анализ списка предлагаемой работы и ее оплаты на республиканском банке вакансий, только в Минске средняя заработная плата может достигать 800−840 рублей, а в остальных городах и регионах — в разы меньше. Сам президент республики тоже недавно обращал внимание на то, что его поручение выполняется крайне тяжело.

Осложняет ситуацию еще и то, что министерство труда и социальной защиты населения давно не проводило индексации зарплат бюджетников, пособий и пенсий. Также после массовых сокращений в 2015 году серьёзная проблема для Белоруссии — это трудоустройство граждан.

Напомним, что в конце ноября предприниматель, сооснователь TUT. BY Кирилл Волошин публиковал на своей странице в Facebook фотографию документа, из которого также следовало, что для выполнения поручения Лукашенко власти начали подключать административный ресурс: предприятиям поступают письма от горисполкома о необходимости повышения зарплат сотрудников. Кроме того, отмечал Волошин, власти просят руководителей предприятий в декабре в обязательном порядке выдавать сотрудникам премии, чтобы повысить показатели уровня заработных плат.

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Между тем не все предприятия даже в Минске могут похвастаться достойным обеспечением труда рабочих и своевременной выплатой заработных плат. Как передавало ИА REGNUM, от сотрудников столичных организаций поступали жалобы на неприемлемые условия труда. Речь идет как об отсутствии отопления на некоторых предприятиях, так и о систематических задержках зарплат.