Астана, 12 декабря, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Экспорт зерна и муки из Казахстана в 2017 году планируют увеличить на 4,6% до 9,1 млн тонн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Нуржан Альтаев на заседании Мажилиса парламента РК, сообщает 12 декабря «Казинформ».

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По словам министра, экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте по итогам 2017 года составит на 400 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.

За декабрь из Казахстана планируется вывести 1,3 млн тонн зерна, для чего потребуется 16,5 тыс. вагонов.

Министр добавил, что для повышения конкурентоспособности казахстанского зерна будут выделены субсидии в размере 9,7 млрд тенге (1,7 млрд рублей) на его транспортировку.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Северо-Казахстанской области возникли сложности с вывозом собранного зерна из-за нехватки вагонов. Для решения сложившейся ситуации Аким региона Айдарбек Сапаров распорядился наладить двухсменную работу по погрузке зерна, а также выполнять погрузку в выходные и праздничные дни.

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