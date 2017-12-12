Москва, 12 декабря, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Центробанк РФ хочет оптимизировать использование металлических денег, чтобы сократить расходы на их производство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Центробанк РФ ранее заявил, что в РФ стоит оптимизировать использование металлических денег и обменивать их на бумажные. Так, по данным ЦБ, в РФ используется в 1,5 раза больше монет, чем, например, в Европе, поэтому гражданам стоит активнее сдавать мелочь в монетоприемники.

«Производство этих монет очень дорогое, намного дороже, чем бумажные деньги производить. Допустим, себестоимость 10 копеек или того же рубля в разы превышает номинал. Поэтому есть понимание, что надо постепенно уменьшать объем металлических денег, это приведет к снижению расходов на это дело», — заявил Аксаков.

Кроме того, по его словам, граждане РФ не очень любят использовать мелочь. Особенно это касается населения в больших городах, таких как Москва или Санкт-Петербург.

«Люди не таскают с собой эту мелочь, поэтому она фактически уходит из оборота», — уверен глава комитета.

Между тем, по его словам, совсем отказаться от монет сегодня пока не получится. По действующим сегодня нормам, рубль — это денежная единица, которая состоит из 100 копеек и должна дробиться до одной монеты, объясняет Аксаков.

«Но население к этим монетам относится без особого пиетета», — считает Аксаков.

Центробанк также рекомендовал банкам оптимизировать тарифную политику при размене монет, однако Аксаков затруднился уточнить, могут ли банки установить определенный тариф для обмена монет на бумажные деньги или будут проводить размен один к одному.