Санкт-Петербург, 16 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 3 декабря НКИД опубликовано о непризнании СНК иностранными дипломатиями:

Минск, митинг на Привокзальной площади

«Некоторые посольства отказали в визе паспортов дипломатическим курьерам Народного комиссариата по иностранным делам. В качестве мотива соответствующие учреждения указывали на то, что СНК еще не «признан» в качестве правительства. Вопрос о признании есть вопрос формальный, и советская власть с полным безразличием относится к этой подробности дипломатического ритуала. Непризнание не избавляет, однако, от необходимости считаться с советским правительством как с фактом. Указание на то, что «непризнанное» правительство не может иметь дипломатических курьеров, неосновательно уже по одному тому, что советская власть считает необходимым дипломатические сношения не только с правительствами, но и с революционно-социалистическими партиями, стремящимися к низвержению существующих правительств. Наконец, нельзя не указать на то, что вышеозначенные посольства проводят политику «непризнания» крайне односторонне: так они сами непрерывно обращаются в НКИД с просьбами о предоставлении им тех или иных разрешений и свидетельств, об обеспечении свободного проезда их дипломатических курьеров и проч. и проч.»

Решено не выдавать никаких пропусков представителям этих посольств.

НКИД обвинил в распространении заведомо ложных сведений о ходе мирных переговоров бывших послов Набокова (в Лондоне) и Крупенского (в Токио). В случае неявки их в революционный трибунал имущество их будет конфисковано.

Крыленко отдал приказ о роспуске Румчерода из-за его отказа признать власть Совета народных комиссаров.

На Всероссийском съезде СКД предлагается внести поправку в принятую съездом накануне резолюцию по поводу декрета СНК о кадетах, что принимается большинством голосов, но вызывает шумный протест правой части. После категорического отказа правых выслушать доклад Троцкого о ходе мирных переговоров левая часть (большинство съезда) направляется в Николаевский зал. Принимается резолюция о поддержке политики СНК по вопросу мира. В заключение, единогласно (365 с решающими голосами, 63 с совещательными) принимается решение считать собрание левой части продолжением крестьянского съезда.

В связи с попыткой организации в России чешской добровольческой армии, опубликовано воззвание Петроградской с.-д. организации чешских военнопленных: «Не давайте использовать себя в качестве орудия для подавления русской революции».

В Полоцке состоялось второе заседание съезда 3-й армии. После докладов о текущем моменте большинством 299 при 10 воздержавшихся принята резолюция, предложенная фракцией большевиков. Левые с.-р. и максималисты также голосовали за эту резолюцию. Правые с.-р. воздержались.

В Кременце открылся съезд 11-й армии. На съезде присутствуют 220 большевиков, 20 левых с.-р. и 100 украинцев, с.-р., меньшевиков. В почетный президиум избраны: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Спиридонова, Крыленко и Чудновский. По всем вопросам приняты резолюции, предложенные фракциями большевиков и левых с.-р.

Солдаты

На заседании ЦИК 1-го созыва обсуждался вопрос о дальнейшем его существовании. Одни считают, что нужно ждать нового съезда и другого полномочного ВЦИК. Кроме того, в момент, когда происходит дробление партий, значение ЦИК может быть значительно. Его задача — объединение всех партий за исключением крайне-левых и крайне-правых.

Брэде высказывается против дальнейшего существования ЦИК в Петрограде. По его мнению, ЦИКу надо обосноваться в центральной России, там, где советы стоят на платформе ЦИК 1-го созыва, а в Петрограде оставить небольшое бюро.

Розанов и др. высказываются за полную ликвидацию ЦИК. После переворота, заявляют они, ЦИК 1-го созыва остался существовать в виде протеста против II съезда советов. Этот месяц показал, что в действительности он не существует и не может существовать. Советские организации начали разлагаться, а там, где они противодействуют большевикам, их просто уничтожают. Возможно, придется сдать свои дела Учредительному собранию.

Большинство выступавших высказалось против ликвидации ЦИК, но за более активную его работу. Бюро постановило созвать пленум ЦИК, обратить внимание на областные комитеты.

По Петрограду разбрасываются черносотенные прокламации, возвещающие скорое восстановление самодержавия в лице Алексея Романова под регентством Павла Александровича Романова и Леопольда Баварского. В прокламациях, разбросанных в казармах, говорилось, что скоро в Петрограде появятся немецкие войска, но «бояться этого не следует, так как они восстановят порядок и поруганный престол».

В Москве состоялась манифестация в защиту УС, собравшая, по словам «Русских Ведомостей», 150 000 человек.

Многолюдный митинг пленных австрийцев и немцев, созванный РСДРП (б), целиком одобрил мирную политику СНК и большевиков.

Конференция безземельных и малоземельных крестьян Эстонии (Ревель) приняла резолюцию, приветствующую СНК за уничтожение баронского землевладения. «Учредительное собрание должно признать власть советов и все декреты СНК».

Крестьяне за работой

Состоялся III съезд демократических организаций Новгородской губернии. Из 350 делегатов: 218 большевиков, 60 правых с.-р., 25 левых с.-р., 25 меньшевиков. В президиум избраны 7 чел.: 4 большевика, 1 левый с.-р., 1 правый с.-р., 1 меньшевик. Фракция правых с.-р. покинула съезд. Избран Исполком, объявленный съездом единственной властью в губернии.

Съезд советов р., с. и кр. депутатов Брянского района принял большевистскую резолюцию и объявил распущенным уездный комиссариат, ревком, районное бюро советов. Учрежден совет народных комиссаров Брянского района.

В Киеве открылась «Первая краевая партийная конференция» (по другим источникам — областной съезд, всеукраинское совещание) РСДРП (б). Присутствуют 54 делегата от 7 губерний и 18 тыс. членов партии: Киевской, Волынской, Подольской Херсонской, Черниговской, Екатеринославской, Полтавской и ряда воинских частей.

Решено, что Украинская Рада становится центром контрреволюционного движения на юге. Ей противопоставляется борьба за власть Советов. Съезд признает, что УС не может быть действительным выразителем воли трудящихся масс, в противоположность советам. Все же съезд считает необходимым принять участие в выборах. Партия будет требовать предоставления избирательных прав всем проживающим на территории Украины.

В конце съезда был получен ультиматум СНК Раде. Некоторые ораторы оспаривали целесообразность ультиматума, находя его несвоевременным, частично неверным и результатом плохой информации СНК о положении на Украине.

«Там есть указания на то, что Рада не собирает съезда Советов, и не признает власти Совета народных комиссаров… но если приказ о советах исходит сверху, извне, то получается иностранное вмешательство в местные дела, получается национальная борьба…»

В результате прений съезд одобрил ультиматум СНК.

На Всеукраинский съезд советов р., с. и кр. депутатов прибыли около 1500 делегатов, в том числе представители от украинских войсковых организаций. Открытие происходило в напряженной атмосфере, ибо Центральная рада стремилась овладеть руководством съездом. Когда большевик Затонский, уполномоченный организационного бюро съезда, попытался открыть заседание, член Центрального комитета селянской спилки, действовавшего в контакте с Радой, Стасюк, оттолкнув Затонского от трибуны, провозгласил: «Объявляю собрание открытым». Затонскому не дают ничего сказать; на съезде сильный шум и крики правой части. В президиум избираются 9 украинских с.-р., 3 украинских с.-д., 1 меньшевик и др.

После перерыва Затонский от имени организационного бюро выступил с заявлением о неправильном представительстве на съезде: прибыли не имевшие права представительства войсковые организации и др. По соглашению фракций решено прервать работы съезда до 5 декабря и поручить мандатной комиссии вторично проверить полномочия делегатов.

На заседании Украинской центральной рады Винниченко заявил, что разоружение большевистских войск вызвано «бессовестной, нечестной, демагогической» агитацией большевиков против Украинской республики.

«Они могли свергнуть Временное правительство, которое было бессильно, ибо не опиралось на массы. Секретариат же опирается па всю украинскую революционную демократию. На Украине имеет силу только украинское слово. Секретариат не позволит вторгаться в пределы Украины реакции или анархии. Украина будет пропускать через свою территорию войска самоопределяющихся наций, но не пропустит идущих на Дон большевистских войск, ибо Украина сохраняет нейтралитет».

Украинская демонстрация

Издано обязательное постановление о том, что, ввиду недостатка денежных знаков, всеми должны приниматься к уплате серии казначейства, а также облигации «займа свободы». Кроме того, будут выпущены денежные знаки в три, десять, сто, пятьдесят и тысячу рублей.

В Екатеринославе рабочие и гарнизон —на стороне большевиков, но ни у рабочих, ни у солдат с первых дней революции нет оружия. На весь гарнизон, насчитывающий 20 000 человек, имеется официально 500 винтовок и нелегально еще 500 винтовок. Фактически власть находится в руках Совета рабочих депутатов. Центральная рада до последнего времени не давала о себе знать. Вскоре после Октябрьского переворота состоялся съезд советов с участием представителей Рады. Большинство на съезде было сторонников эсеров и меньшевиков, и избранный им ВРК заявил о своем подчинении Раде и непризнании СНК. Большевики вследствие этого в ВРК не вошли и организовали самостоятельный городской ВРК. Почта и телеграф поддерживают Раду и саботируют Совет; радио в руках большевиков и потому имеется связь с Петроградом. Железнодорожный комитет и продовольственный отдел городской думы тоже в руках большевиков; есть комиссар-большевик в банке. Фабзавкомы слабы; вследствие этого не удалось провести в жизнь декрета СНК о рабочем контроле. Членов партии большевиков — 4 тысячи; из 18 кандидатов в УС прошло 4 большевика.

В Донбассе среди рабочих украинских организаций нет. Матросы и 5 тысяч кавалерии находятся в постоянной связи с Екатеринославским ВРК (большевистским); они хорошо вооружены. В Луганске — городская дума и Совет в руках большевиков.

В Полтаве в ряде городов лишь недавно большевистские организации стали существовать самостоятельно; некоторые из них растут за счет меньшевиков и бундовцев. На выборах в УС прошли 4 большевика. В Совете раб. депутатов — большинство за б-ками и левыми с.-р., в исполкоме совета большевики имеют 15 мест из 50; эсеры в исполкоме — левые. Власть фактически в руках Совета; Рада влияния не имеет. Во время Октября был создан «Совет революции», в котором большевики имеют 3 места из 6. Совет захватил оружейный склад Румынского королевства и располагает теперь 5 тысячами винтовок, 3 тысячами револьверов, ручными гранатами и т. д. Есть надежная Красная гвардия.

В Чернигове перевыборы советов в уездах дают большинство большевикам. Декрет о земле проводится в жизнь повсюду; декрет о контроле над производством — лишь в некоторых местах. Губернского объединения советов р. депутатов нет; есть губернский совет кр. депутатов.

Боково-Хрустальский совет рабочих депутатов постановил: для обеспечения повсеместного введения в районе 8-часового рабочего дня взять власть в свои руки, не признавая при этом никакой другой власти в районе и отказываясь исполнять постановления Каледина.

Получив сведения, что комиссар Временного правительства Кузнецов ведет переговоры, направленные против Совета, с войсковым кругом, Совет командировал своего председателя Переверзева в сопровождения 3 красногвардейцев для ареста и обыска у Кузнецова. Одновременно в канцелярию Кузнецова прибыли 29 казаков, вследствие чего произошло столкновение, в результате которого были убиты красногвардейцы и Переверзев. В районе сильное возмущение среди рабочих.

В Симферополе произошел обмен пленными. Красные войска взамен черноморских моряков выдали калединцам генерала Потоцкого и ростовского градоначальника Зеелера.

III съезд советов крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний по вопросу о краевом управлении принял резолюцию, в которой заявляет, что «Белорусь есть нераздельное целое великой революционной России, а потому к съезду белоруссов, созываемому Великой белорусской радой, съезд относится отрицательно».

В честь Учредительного собрания Минской думой был организован ряд манифестаций. Многие учреждения не работали.

В Баку общее собрание железнодорожников (700 человек) заслушало доклад представителя Грозненского совета р. и с. депутатов о казачьей контрреволюции на Северном Кавказе. Большевики предложили потребовать от Закавказского комиссариата, чтоб он совместно с СНК начал немедленную борьбу с Калединым и Карауловым и призвал м-ков и с.-р. объединиться вокруг советов. Большинством голосов резолюция большевиков была отвергнута, и принято предложение м-ков и с.-р. образовать фонд помощи пострадавшим рабочим в Грозном и на Владикавказской дороге, обратиться с призывом «к воюющим братьям, трудовым казакам и трудовой массе горцев», в целях примирения.

Центральный исполнительный комитет рабочих и служащих Закавказских жел. дор. вынес протест против Викжеля, оказывающего, по его мнению, деятельную поддержку СНК.