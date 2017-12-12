Санкт-Петербург, 12 декабря, 2017, 19:25 — ИА Регнум. В Петербурге во вторник, 12 декабря, провели торжественную церемонию запуска нового вида транспорта — электробуса, а точнее — троллейбуса с увеличенным автономным ходом «Тролза». Трасса кольцевого маршрута №23 проходит в самом населенном, Приморском, районе города через Комендантский, Богатырский и Шуваловский проспекты.

Троллейбус с увеличенным автономным ходом «Тролза»

Часть пути новый вид транспорта способен преодолевать на автономном ходу, используя аккумуляторные батареи, которые заряжаются во время движения под существующей контактной троллейбусной сетью. Так, маршрут №23 связывает улицы, оборудованные троллейбусной сетью, с проспектами, где такой сети пока нет.

В качестве другого важного преимущества чиновники отмечают экологичность этого вида транспорта. Когда речь идет о маршрутах в центре города, выделяется также возможность убрать с Невского проспекта троллейбусные провода и таким образом «очистить петербургское небо», а заодно освободить фасады исторических зданий от креплений этой сети.

Решение о создании маршрутной сети электробусов в Петербурге было принято в 2015 году. В этом и следующем году будут закуплены 115 машин, произведенных в Саратовской области с использованием компонентов, созданных в Петербурге. Цена контракта — 2 млрд рублей. В 2017—2018 годах планируется запустить еще несколько маршрутов в том же Приморском районе, на юге и в центре города.

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Ранее опрошенные ИА REGNUM эксперты выразили сомнения в целесообразности проекта Смольного о внедрении электробусов на Невский проспект. Главный вопрос заключается в том, что протяженность проспекта — 4,5 километра, а как показывает опыт Тулы, где уже внедрен этот вид транспорта, без подзарядки электробусы проходят не более трех километров, после чего долго заряжаются, создавая очереди.

Электробусы целесообразно использовать в районах новостроек, где нет контактной сети, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт движения «Город и транспорт» Владимир Валдин. Таким образом создание маршрута №23 логично.

Вместо с тем наблюдатели полагают, что в отношении Невского проспекта Смольный руководствуется имиджевыми соображениями. Ради того, чтобы заработать лавры инноваторов, чиновники создают проблему на ровном месте: сейчас к троллейбусной сети на Невском нет никаких вопросов, зато они появятся к сети электробусов, которые будут разряжаться и создавать пробки.

Эстетические аргументы Смольного относительно чистого неба и исторических фасадов, в свою очередь, критикуются градозащитниками. Депутат городского парламента Борис Вишневский отмечает, что за 80 лет работы троллейбусной сети на Невском не был зафиксирован ни один случай возникновения проблем с фасадами. Зато эти проблемы могут начаться сейчас, когда начнут демонтировать растяжки.

Рассуждения чиновников о том, что троллейбусные провода, на которые никто не обращает внимания, «загрязняют» городское небо больше, чем башня «Лахта-центра», вторгшаяся во многие городские панорамы, представляются неискренними, заключает депутат.

Для справки:

На электробусах «Тролза» используются батареи, разработанные московской компанией Drive Electro на основе литий-титанатных (LTO) аккумуляторных ячеек. Такими аккумуляторами с 2014 года оснащаются троллейбусы «Тролза», «Белкоммунмаш» и электробусы KAMAZ второго поколения. Срок службы аккумуляторов составляет 20 тыс. циклов полного заряда/разряда, они могут использоваться без замены до 15 лет. Аккумуляторы рассчитаны на ультрабыструю подзарядку в течение 6−20 минут.