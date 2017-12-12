Киев, 12 декабря, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Генпрокуратура Украины вызвала экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили на допрос в качестве подозреваемого на 9:30 утра 18 декабря в уголовном производстве по признакам совершения им ряда уголовных преступлений.

ИА REGNUM Саакашвили

Повестка о вызове Саакашвили на допрос обнародована на сайте ГПУ. Отмечается, что грузинский политик должен явиться на ул. Резницкую, 13/15 к прокурору группы прокуроров в уголовном производстве — заместителю начальника управления особо важных дел — начальнику отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества генеральной прокуратуры Домбровскому Я. В.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дело по Саакашвили разваливается из-за политизации процесса. При этом генпрокурор пожаловался на «колоссальное давление».

«Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией… На меня в последние недели оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили. Он прорывает границу, его сторонники бьют украинских военнослужащих, он оглашает о намерении повалить власть, он договаривается по собственной инициативе с Курченко (олигарх Сергей Курченко — ИА REGNUM ), который обокрал страну на 14 млрд и, конечно, хочет смены власти», — добавил Луценко.

По его словам, Украину ждет развал, в случае если правоохранительная система не сможет противостоять российским спецслужбам и соратникам четвертого президента Виктора Януковича.

«…доказательная база у нас имеется. Если бы было не так, Саакашвили не убегал бы панически постоянно из-под допросов, а наоборот спокойно ходил бы на них», — сказал Луценко.

Кроме того, 12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил, что вчера к зданию суда было стянуто большое количество силовиков, чтобы избежать столкновений с митингующими. Он также пообещал обеспечить порядок возле Апелляционного суда, где будет продолжено рассмотрение дела Саакашвили.

«Смысл создания правоохранительных органов — охранять порядок. И именно поэтому их было достаточно много и в суде по Саакашвили, и в суде по госизмене Януковича, где я вчера выступал. И я вижу результат, когда никто не пострадал. Для меня это важнее, чем результаты судов. Вы видите, что, несмотря на большое желание спекулировать беспорядками, мы стараемся удерживать баланс. Хотя это не так просто», — признался Аваков.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией воспринял вопрос о возможной эвакуации экс-президента Грузии, якобы агента ФСБ Саакашвили.

«Я уже оставляю без ответа такие вопросы», — сказал Песков на просьбу прокомментировать слова Саакашвили о том, что «президент России Владимир Путин пришлет за ним самолет в случае, если суд докажет, что он агент ФСБ».

По словам Пескова, в Кремле с «большим волнением» следят за заявлениями Саакашвили.

«Исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении», — добавил Песков.

Директор Центра стратегического консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что решение Печерского суда освободить Саакашвили говорит о том, что грузинский политик является проектом администрации президента Украины.

«Суд отпустил Саакашвили на свободу. Как неожиданно… У кого-то есть еще сомнения, что Саакашвили — это «ручной» проект Банковой? Ждем очередные марши и вече в угоду Порошенко от «жертвы режима», побывавшей в СИЗО за свою борьбу с властью барыг. И действительно — не из-под домашнего ареста или в бегах это же делать? Впрочем, для нашего народа вполне «прокатит» такой «оппозиционер» и весь этот цирк», — пишет Корнейчук в Фейсбуке.

Кроме того, лидер националистической партии «Братство» Дмитрий Корчинский призвал власти до конца придерживаться фарса с судебным процессом над Саакашвили.

«Если власть устроила фарс с обвинением, арестом и судом Саакашвили, то пусть бы шла до конца: Присудила бы ему круглосуточный домашний арест в палатке под Верховной радой. Во-первых, это страшная месть Саакашвили, он этого боится больше всего (а кто бы не испугался?). Во-вторых, это понравилось бы майдановцам. В-третьих, власть показала бы, что не только поддерживает протест против коррупции, а также способствует ему», — пишет Корнейчук.

Ранее, 11 декабря, Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста и освободил политика. После этого Саакашвили в сопровождении своих сторонников вернулся в свою элитную квартиру на улице Костельной в Киеве. Возле подъезда, в котором находится квартира политика, установили круглосуточную охрану. Теперь его будут охранять пятеро охранников. Следующее заседание суда запланировано на 14 декабря.

Как сообщалось, 8 декабря в Киеве украинские правоохранители задержали Саакашвили. Политику инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса («Содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности»), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Также стало известно во время судебного заседания, что грузина готовы взять на поруки 10 депутатов, среди них лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.