Набережные Челны, Татарстан, 12 декабря, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Спасатели Татарии приняли решение о завершении поисково-спасательных работ на реке Кама в нижнем течении от Нижнекамской ГЭС. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, решение принято в связи с тем, что заявлений и обращений по факту пропажи людей в правоохранительные органы Набережных Челнов не поступало.

16.mchs.gov.ru Измерение толщины льда

В результате поисково-спасательной операции один мужчина спасен, двое других — отец и сын — погибли, их тела извлечены из воды.

В ведомстве отметили, что отрыв льдины произошел в результате колебаний уровня воды в нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС и последующего разрушения ледяного покрова.

В МЧС напомнили, что спасенный 11 декабря мужчина был доставлен в городскую больницу № 2 в Набережных Челнах, где после медицинского осмотра был отпущен домой. Тела двух других участников происшествия извлекли из воды утром 12 декабря.

Всего в ходе операции к поисково-спасательным работам привлекалось 117 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС 67 человек и 19 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, в первом сообщении о происшествии на Каме говорилось, что на отколовшейся льдине пропало пятеро рыбаков. Однако в правоохранительные органы с момента происшествия поступило заявление о пропаже только двоих человек, ими оказались отец и сын, тела которых обнаружили 12 декабря.