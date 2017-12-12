Москва, 13 декабря, 2017, 02:07 — ИА Регнум. В эпоху самообвинений России во всех грехах, в 90-е годы, отечественные СМИ запустили версию о том, что причиной начала войны между Японией и США стали секретные операции НКВД. Эта версия была с удовольствием подхвачена японскими СМИ. Почему данное предположение лживо и не имеет права на существование, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Автор фотографиии неизвестен, фотохроника, 1945 Представитель СССР К. Н. Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции Японии

Еще летом 1941 года Япония держала возле советских дальневосточных границ почти миллионную армию вторжения. Переброска части дальневосточных войск на Западный фронт стала возможной только после того, как Сталин получил точную информацию о переносе запланированного на 29 августа 1941 года японского вторжения, так называемого плана «Кантокуэн». Дипломатические усилия СССР были направлены как раз против возможной японо-американской войны, поскольку первоочередным противником, по мысли Сталина, страны-союзники должны были видеть Гитлера. И соответственно развивать военные действия в Европе.

Отрыв Японии от союза с Германией мог бы существенно облегчить как действия СССР, так и участие США в антигитлеровской коалиции, вплоть до открытия второго фронта в Европе. Но решение ударить по США и Великобритании раньше, чем по СССР, было принято Японией еще до этих переговоров. Угроза, созданная японцами на северном направлении, ввела в заблуждение и американское, и английское руководство. Это ясно из письма Рузвельта Черчиллю от 15 октября 1941 года. А тем временем Япония, затягивая переговоры, уже 1 ноября 1941 года ввела в действие так называемый «Приказ №1 по объединенной эскадре», в котором США, Великобритания и Нидерланды перечислялись как страны, которым Япония объявляет войну. Уже 5 ноября приказом №2 доведение этой информации устанавливалось на 23 ноября, а официальное объявление войны перечисленным странам — на 8 декабря. В Японии все было готово для нанесения первого удара.

Как разворачивались самые остросюжетные события в ноябре 1941 года перед нападением на Перл-Харбор, читайте в статье: Хотел ли Сталин столкнуть США с Японией?

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